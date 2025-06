Vavassori-bolelli e paolini-errani, doppia sconfitta 

Erba amara per i doppi azzurri. Nella domenica del tennis internazionale arrivano due sconfitte nelle finali del doppio che vedevano in campo giocatori italiani. Nell'Atp500 di Halle, vinto in singolare dal kazako Alexander Bublik 6-3, 7-6(4) sul russo Daniil Medvedev, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati sconfitti esattamente con lo stesso risultato dalla coppia tedesca Kevin Krawietz e Tim Puetz. Sull'erba Atp, Carlos Alcaraz ha conquistato l'Atp500 del Queen's, spuntandola 7-5, 6-7(5), 6-2 su Jiri Lehecka. Per lo spagnolo, numero 2 del mondo, è il terzo titolo consecutivo dopo Roma e il Roland Garros sul rosso (con una striscia aperta di 18 match vinti, 27 negli ultimi 28). Sconfitta azzurra nella finale del doppio nel Wta500 di Berlino, con Sara Errani e Jasmine Paolini battute in rimonta (4-6, 6-2, 10-6) dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls. In singolare, vince la ceca Marketa Vondrousova: 7-6(10), 4-6, 6-2 sulla cinese Xinyu Wang.

Gli spareggi di serie B

Saranno tre le squadre sarde al turno decisivo dei playoff di B1 maschile. Al Tc Cagliari, si sono aggiunte Tc Terranova e Torres. Gli olbiesi hanno battuto 4-2 il Tc Rungg grazie ai singolari di Federico Salomone, Leonardo Mazzucchelli e Mats Moraing e al doppio Moraing/Salomone. Poker vincente per i sassaresi, grazie ai singolari di Valerio Perruzza, Matteo Mura, Robert Strombachs e Andrea Oronti. Stesso risultato per la Torres femminile, impegnata nell'andata dei playout di B1 a Bari: Andrea Gamiz Perez, Francesca Dell'Edera, Carolina Cicu e il doppio Gamiz Perez/Cicu firmano la vittoria. Nell'andata dei playout di B2 maschile, il Tc Moneta sbanca 4-2 i campi del MatchBall Firenze Country Club grazie a Lorenzo Gallo e Matteo Viola in singolare e doppio e al doppio Alessandro Califano/Luigi Corrias. Sconfitta casalinga con lo stesso risultato per il Poggio Forte Village. Non bastano le vittorie di Jaume Pla Malfeito in singolare e in doppio con Manuel Mazzella contro il River Sporting Club di Cervignano del Friuli. Nell'anticipo dei playout di B2 femminile, il Ct Decimomannu batte 3-1 il Rangers Tennis Comunali Vicenza con i punti di Elena Barbulescu e Irene Garbo in singolare e doppio.



RIPRODUZIONE RISERVATA