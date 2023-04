Vaticano-Orlandi, sono già scintille 

CITTÀ DEL VATICANO. È scontro aperto sulle dichiarazioni di Pietro Orlandi e le mosse nell’indagine sulla scomparsa della sorella Emanuela, con i media vaticani schierati a difesa della memoria di Giovanni Paolo II da illazioni, sospetti e accuse «infamanti».

Gli “amici polacchi”

È stata una convulsa giornata quella iniziata ieri con l’incontro-lampo del promotore di giustizia Alessandro Diddi con la legale degli Orlandi, l’avvocata Laura Sgrò, convocata come “persona informata dei fatti” per riferire l’origine delle informazioni riferite da Pietro nel lungo colloquio col magistrato di martedì. La legale ha opposto il segreto professionale, e così dopo le polemiche dei giorni scorsi sulle frasi di Orlandi su Karol Wojtyla, Vatican News e l’Osservatore Romano sono andati all’attacco: «Pietro Orlandi e l’avvocato Sgrò si rifiutano di fare nomi». Optando per il segreto professionale, per i media della Santa Sede la legale«si è rifiutata di riferire da chi lei e Pietro Orlandi abbiano raccolto le “voci” sulle presunte abitudini di Papa Wojtyla che, secondo quanto raccontato dal fratello di Emanuela durante la trasmissione “Di martedì”, “la sera se ne usciva con due suoi amici monsignori polacchi” e “non andava certo a benedire le case”». Parole che Orlandi ha detto su La7 l’11 aprile, dopo essere stato lungamente ascoltato dal Promotore di Giustizia, lasciando intendere di voler asseverare il contenuto di un audio nel quale un membro della Banda della Magliana faceva pesanti allusioni sul Papa polacco.

«Il peggio del peggio»

Per i media vaticani, preferendo «inaspettatamente e sorprendentemente» opporre il segreto, Sgrò ha deciso «di non collaborare con le indagini dopo che più volte e pubblicamente, negli scorsi mesi, aveva chiesto di poter essere ascoltata». Su Facebook la reazione di Pietro Orlandi: «Ma sono impazziti, ma cos’è questo gioco sporco? Ma chi si rifiuta di fare i nomi? Ma se gli abbiamo dato una lunga lista di nomi, ma perché ? Altro che strumentalizzare le parole, qui in questo titolo c’è il peggio del peggio. Ma come, sono andato in primis a verbalizzare proprio per fare i nomi, tra gli altri, riguardo i famosi messaggi whatsapp affinché fossero convocati e interrogati e ora hanno il coraggio di dire che non ho fatto nomi?». Poi, più formale ma dura, la lettera di Sgrò al prefetto del Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini, al direttore editoriale Andrea Tornielli e al direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni: «Attaccare il segreto professionale è attaccare la libertà e la ricerca indipendente della verità. Tale attacco è ciò che avete fatto oggi». Sgrò puntualizza che «una mia personale audizione come persona informata sui fatti è evidentemente incompatibile con la mia posizione di difensore della famiglia Orlandi e dell'attività in favore della ricerca di Emanuela che sto svolgendo. Questo è quello che ho pacificamente rappresentato». E infine: «Pietro Orlandi non ha mai accusato di nulla Sua Santità di Giovanni Paolo II e nessuna persona che io rappresento lo ha mai fatto. Ha chiesto approfondimenti su fatti a lui riferiti».