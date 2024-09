Vasto rogo nella notte: evacuato un camping in zona “Isula Manna” 

Un incendio si è scatenato ieri sera lungo la strada per la spiaggia di Isula Manna, nel territorio di Girasole. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno fatto sì che durante la notte fossero evacuate diverse decine di persone che soggiornavano al camper service Girasole.

Sul posto, fino a tarda notte, hanno operato Vigili del fuoco, Forestale, squadre di Forestas e gruppi di volontari. Alcuni residenti si sono precipitati verso la zona attraversata dalle fiamme per mettere in salvo mandrie di bovini. L’allarme è scattato intorno alle 20.30, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tortolì. Le forti raffiche di maestrale hanno consentito al fuoco di correre verso la pineta, che tuttavia è rimasta indenne. Le lingue di fuoco, alte una trentina di metri, hanno minacciato il camper service, i cui ospiti si sono affrettati a lasciare l’area accampandosi sulle strade vicine, a debita distanza dal fuoco. Sul posto anche carabinieri e militari della Guardia di finanza.

«Abbiamo temuto perché le fiamme erano molto alte e minacciose ma grazie all’intervento dei vigili del fuoco e delle altre squadre in campo è stato evitato un danno enorme», ha detto Antonello Moi, responsabile del camper service. A Isula Manna anche il sindaco di Girasole, Lodovico Piras, in prima linea per coordinare le attività di messa in sicurezza della zona devastata. Le operazioni di bonifica sono andate avanti per tutta la notte e il presidio proseguirà anche nella giornata di oggi.

