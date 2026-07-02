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Carbonia.
03 luglio 2026 alle 00:35

Vasto rogo minaccia le case di Area alla periferia della città 

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Paura per un incendio ieri pomeriggio nella periferia nord di Carbonia. Le fiamme sono partite da via Don Orione, la bretella che collega la città con la frazione di Barbusi. Alimentate dal forte maestrale, hanno lambito i due palazzoni di Area in via San Gennaro, dove non esistono fasce parafuoco, mettendo in allarme i residenti che hanno spostato le vetture parcheggiate all’interno del perimetro dei palazzoni. Hanno anche lavorato per arginare le fiamme, che hanno lambito il muro di cinta.

L’incendio è stato circoscritto grazie al tempestivo intervento delle numerose squadre che sono giunte nella zona periferica, tra cui i vigili del fuoco del distaccamento di via Roma, il personale del corpo forestale e la protezione civile Athena. Il personale antincendio, oltre ad aver impedito al rogo di raggiungere le palazzine, ha impedito che le fiamme non attaccassero il lato opposto rispetto alla strada, dove c’è un’Alfa Romeo Mito abbandonata da tempo.

Non è l’unico intervento di questi giorni: mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Is Gallus, alla grande rotonda della Grande Miniera di Serbariu, per un incendio che ha colpito un canneto a ridosso della frazione. Altri interventi tra via Dalmazia e via del Minatore.

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