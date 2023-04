Vasto rogo di rifiuti nella notte 

È ricominciata in anticipo, a Carbonia, la stagione degli incendi nella vasta area degradata fra Caput Acquas e Su Strintu S’Axina, borghi vicini alla frazione di Barbusi. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte fra sabato e ieri per diverse ore in una delle discariche prossime alla palazzina delle Fs diventata negli anni un insediamento di famiglie in parte di origine rom, in parte locali.

In fiamme una quantità considerevole di rifiuti di ogni genere, in particolare materiali ferrosi e plastici che hanno reso l’aria irrespirabile.

Il sito è stato più volte al centro di operazioni delle forze dell’ordine. L’ultima lo scorso gennaio quando è stata di nuovo posta sotto sequestro un’area adiacente alla palazzina.

Il Comune ha annunciato che assumerà provvedimenti solo dopo gli esiti della prossima riunione del Comitato ordine pubblico, presieduto dalla Prefettura. (a. s.)

