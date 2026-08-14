Vasto incendio nei campi del paese 

Una casa rurale bruciata e un’azienda agricola minacciata dalle fiamme: questo il primo bilancio dell’incendio divampato ieri pomeriggio nelle campagne di Samugheo in località Perdi Scheddazzu. L’allarme nei campi al confine con i vicini comuni di Busachi e Allai è scattato intorno alle 16.

Per contenere le fiamme il Corpo forestale, oltre alle squadre a terra, ha messo in campo un elicottero leggero e il Superpuma – decollati da Fenosu – e un terzo elicottero proveniente da Sorgono. Vista la gravità della situazione si sono aggiunti il canadair della flotta nazionale, il Superpuma, decollato dalla base di Alà dei Sardi, e un mezzo proveniente da San Cosimo. A complicare le operazioni di spegnimento anche il vento che soffiava sui campi avvampati dalle fiamme intorno al paese.

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