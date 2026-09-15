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Coppa Italia.
16 settembre 2026 alle 00:46

Vasquez promuove il Genoa all’87’ 

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Genoa 1

Südtirol 0

Genoa (3-4-2-1) : Stoloz; Marcandalli, Otoa (80’ Vasquez), Drameh (61’ El Shaarawy); Puczka, Wiafe, Amorim, Mitaj (61’ Colombo); Baldanzi (68’ Messias), Meichtry (81’ Traore), Vitinha. Allenatore De Rossi.
Südtirol (3-4-2-1) : Plizzari; Pellini (73’ Molina), Giorgini (46’ Stabile), Veroli (83’ Bjarkason); F. Davi, Tait, Brik, S. Davi; Burnete, Anghele (61’ Zeroli), Mixtur (73’ Okoro). Allenatore

Possanzini.
Arbitro : Manganiello di Pinerolo.
Rete : 87’ Vasquez.

GENOVA. La rete di Vasquez nel finale di partita regala al Genoa il passaggio del turno e la sfida con l'Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia. Finisce 1-0 al Ferraris contro il Südtirol. Il ritmo imposto dai padroni di casa è alto, ma gli altoatesini dimostrano subito maturità tattica. Il monologo del Grifone nel primo tempo produce un vero e proprio assedio. A sbarrare la strada ai liguri è però uno straordinario Plizzari, autore di una serie di interventi decisivi. Nella ripresa il copione cambia. Il Südtirol con coraggio guadagna metri: Stolz compie un miracolo ipnotizzando Davi. De Rossi alla fine sceglie un Genoa super offensivo e viene premiato all’87’ con Vasquez di testa su corner di Puczka.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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