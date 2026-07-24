Vasi di fiori rimossi dalla strada 

È polemica a Nuragus per l’ordinanza con cui il sindaco ha disposto la rimozione di alcuni vasi di fiori sistemati sul suolo pubblico da alcuni cittadini con lo scopo di abbellire via Mazzini e incentivare ad aver cura della strada e del proprio paese. Sarebbero manufatti pericolosi: accuse eccessive però secondo chi li aveva piazzati in quel punto. E non sono mancate le critiche all’amministrazione su una sua presunta poca attenzione per la pulizia e il decoro del paese.

Ma proprio «i residenti hanno chiesto più volte che il Comune intervenisse per togliere quei barattoli coi fiori», la replica del primo cittadino Giovanni Daga: «Li hanno definiti così perché disturbavano. L’amministrazione cittadina ne ha regalati 50, sistemati però cn buonsenso e il permesso del Municipio». Il sindaco inoltre ha spiegato che per occupare strade e piazze pubbliche serve un permesso, oltre alla compatibilità «con la sicurezza, la viabilità e i diritti degli altri cittadini».

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