Vascone-trappola: è allarme 

Pericolo in agguato a Sestu in via Giulio Cesare. Colpa del chiusino di un vascone che è stato rimosso, lasciandolo scoperto, col rischio che possa rappresentare una trappola mortale per bambini e animali. Alcuni residenti si sono attivati per rimetterlo a posto, anche se in modo precario. Il fatto, pubblicato anche sui social, ha destato commenti di allarme.

Il vascone

Il punto è vicino all’argine di via Giulio Cesare, poco dopo il Ponte San Pietro, dove in tanti vanno a passeggiare. Qui il vascone era coperto da un chiusino che era solo poggiato, e qualche giorno fa è stato trovato spostato; profondo qualche metro, l’acqua scorre sotto abbondante. «Constatato che era abbastanza profondo e pieno d'acqua, quindi pericoloso, abbiamo riposizionato il chiusino in cemento. Però chiunque potrebbe spostarlo di nuovo, in quanto non si incastra, essendo più grande dell'apertura», spiegano i cittadini che hanno lanciato l’allarme.

Un esempio virtuoso, un caso in cui il fai da te arriva dove non è arrivato l’intervento di chi avrebbe dovuto fare il suo dovere. Così in tanti si chiedono perché c’era quel rattoppo improvvisato, forse messo per sostituire una vecchia grata durante precedenti lavori, e perché nessuno lo ha riparato prima. Perché, probabilmente, la situazione era così da mesi, e qualcuno avrebbe potuto già inciamparci o, peggio, finirci dentro. La foto, pubblicata sui social, ha fatto molto discutere: «Bisogna subito metterlo in sicurezza», ha commentato Pina Serra; e come lei molti altri cittadini. In tanti poi hanno fatto notare il pericolo che potrebbe rappresentare per bambini o animali.

L’amministrazione

Dal Comune fanno sapere che il problema è stato segnalato agli uffici tecnici, ma sicuramente ci sono messi di mezzo i tempi tecnici normali e le feste a rallentare tutto; e la situazione è rimasta così per qualche giorno. In ogni caso ora il pozzetto sarebbe in sicurezza. La competenza, con tutta probabilità, sarebbe di Abbanoa: il chiusino copre una “vasca di manovra”, che collega più tubazioni. Il gestore dell’acqua ha promesso accertamenti. Intanto, è meglio che i cittadini prestino attenzione.

