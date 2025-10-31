VaiOnline
L’evento.
01 novembre 2025 alle 00:25

Vasco Rossi a Olbia cerca il record: ecco i nuovi biglietti 

Vasco Rossi a Olbia promette di superare ogni record. Data la richiesta di biglietti per il concerto del rocker di Zocca registrata fin dall’annuncio, quattro mesi fa, delle due date del 12 e 13 giugno 2026, l’organizzazione ha riaperto la vendita dei ticket.

Il nuovo pacchetto di biglietti, alcune migliaia di tagliandi, è frutto di un’importante riorganizzazione delle aree interne e di ampliamento della capienza della Olbia Arena, che accoglierà l’evento e che in occasione del Red Valley Festival, che ha ospitato negli ultimi quattro anni, ha registrato una media di 20mila persone a serata. Il tutto dopo il sopralluogo dello staff di Vasco, mirato a verificare le condizioni necessarie per liberare ulteriori posti e andare incontro, così, all’elevatissima domanda di biglietti. Prevedibile e inevitabile l’ennesimo assalto alla prevendita: oltre a rappresentare l’unica tappa sarda, Olbia è anche una delle sei città del tour del prossimo anno.

Il ritorno del Blasco a Olbia è stato annunciato a giugno dal sindaco Settimo Nizzi. La prima prevendita era andata sold out in un amen, e già quello era un segno. Ma, lo sappiamo bene, Vasco Rossi è uno degli artisti italiani più grandi di tutti i tempi.

