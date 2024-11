Vasco: i fascisti sono tornati. Ed è polemica 

Vasco Rossi ricorda il padre scomparso 45 anni fa e i due anni passati in un lager nazista, scrive su Instagram che i fascisti sono tornati e scoppia la polemica.

«Non ci crederai ma sono tornati, arroganti e facce ghignanti, la loro propaganda.... », ha scritto sui social la rock star. «Il 31 ottobre del 1979 te ne sei andato piegato dalla fatica. Ricordo ancora il tuo mezzo sorriso, caro papà... dolce e gentile... - scrive il rocker nel ricordare il padre - L'altra metà te l'avevano portato via i due anni di lager Nazista a Dortmund che avevi dovuto scontare per non esserti voluto piegare alla barbarie del Nazi Fascismo. Non ci crederai... ma sono tornati... lupi travestiti da agnelli... bulli.. arroganti e le facce ghignanti. Con i loro deliri... i loro dileggi.. la loro propaganda... e la stessa ignoranza! Io resto orgoglioso di te. Viva Giovanni Carlo Rossi... Papà Carlino!», conclude Vasco.

Ed ecco subito le reazioni critiche e di protesta. In testa quella del presidente della commissione Cultura alla Camera Federico Mollicone di Fratelli d’Italia. «Caro Vasco - ha dichiarato Mollicone all'Adnkronos - siamo tutti solidali e rispettosi della tua memoria familiare e condividiamo il senso profondo di questo tuo ricordo, ma con il tuo assurdo paragone oltraggi milioni di italiani che hanno dato fiducia a questo governo affermando un sillogismo falso e offensivo tra il passato che non passa e il presente che ci dà ragione».

Ed ecco Giovanni Barbera di Rifondazione Comunista: «La replica di Mollicone e le reazioni stizzite dei vari giornali di destra di questa mattina dimostrano che la destra ha la coda di paglia. Come si fa a dare torto a Vasco?».

