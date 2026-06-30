«Vasco cittadino onorario» 

La proposta approda domani in Consiglio comunale a Siniscola e promette di accendere il dibattito. Il gruppo consiliare di minoranza Giss ha presentato una mozione per conferire la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi, il rocker emiliano che negli ultimi anni ha raccontato pubblicamente il suo legame con Siniscola, ricordando il periodo trascorso da bambino in Baronia. L’iniziativa alimenta tante riflessioni. A chi considera il riconoscimento un motivo di prestigio per la città, si aggiunge chi ritiene necessario ricostruire con precisione i rapporti che il cantante ha avuto con il centro baroniese prima di procedere con il conferimento.

L’iniziativa

«Abbiamo deciso di proporre questa bella iniziativa – spiega il consigliere di opposizione Marcantonio Farris – prendendo come motivazione il fatto che il famosissimo Vasco, seguito anche dalla nostra gente nel corso della sua lunghissima carriera artistica, abbia fatto parte della comunità di Siniscola, avendoci vissuto da bambino per alcuni anni». Il legame tra Vasco Rossi e Siniscola è tornato d’attualità negli ultimi anni dopo alcune dichiarazioni dell’artista. In più occasioni ha ricordato con affetto il soggiorno in Baronia vissuto da piccolo raccontando soprattutto le sensazioni che quell’esperienza gli ha lasciato. Più recentemente ha spiegato che uno zio si era trasferito a Siniscola per lavoro e che la famiglia di Vasco lo raggiungeva in Sardegna, un ricordo che ha contribuito a rafforzare il rapporto del rocker con l’Isola.

Il sindaco Gian Luigi Farris non chiude la porta alla proposta, ma chiede ulteriori verifiche. «Sarei orgogliosissimo di poter conferire questo riconoscimento a Vasco Rossi – afferma – purché si faccia chiarezza sulla sua effettiva permanenza a Siniscola. Sarebbe opportuno verificare, attraverso documenti e testimonianze certe o fotografie, che abbia realmente vissuto qui. Lo chiedo ai proponenti perché nelle biografie ufficiali il nostro centro non viene mai citato e soltanto negli ultimi tempi il diretto interessato ha raccontato di essere venuto qui da bambino per raggiungere lo zio, che effettivamente lavorava alla Sardocalce». Sarà ora il Consiglio comunale a decidere se avviare il percorso che potrebbe portare al conferimento del riconoscimento a uno degli artisti italiani più amati.

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