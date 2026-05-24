Vasche di contenimento contro le alluvioni 

Tre milioni di euro per allontanare lo spettro delle alluvioni, agendo direttamente alla radice. È quanto arriverà nelle casse comunali dal Servizio opere idrauliche e idrogeologiche dell’assessorato regionale dei Lavori Pubblici, nell’ambito della programmazione Fsc 2021-2027. Obiettivo: costruire la prima vasca di laminazione a nord della strada statale 554, sul lato est del Policlinico universitario, e mettere così in sicurezza il canale di Riu Saliu. L’amministrazione si è infatti aggiudicata un bando per la «realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate dal Pai».

I finanziamenti

I fondi saranno ripartiti in quattro anni: 463 mila euro nel 2026, 544 mila nel 2027, 878 mila nel 2028 e 1,115 milioni nel 2029, con deadline per terminare l’opera fissata proprio al 31 dicembre 2029, pena la revoca del finanziamento. «Bravi gli uffici a intercettare i fondi, che per grandi opere come questa non sempre possono essere presi dall’avanzo di bilancio», plaude l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Per partecipare al bando è stato presentato uno schema progettuale, ora si andrà avanti con la progettazione». Un intervento necessario per evitare le scene di distruzione con cui la città ha avuto a che fare nel corso della sua storia.

Il passato

«Monserrato ha bisogno di dotarsi di infrastrutture in grado di mitigare il rischio idraulico, soprattutto nella zona a nord, dove queste vasche potranno raccogliere le acque e rallentarne il deflusso. Un modo per evitare quanto successe nel 2008, quando l'alluvione causò allagamenti e danni veramente ingenti», ricorda il sindaco Tomaso Locci. «Mentre in passato altri avevano pensato di realizzare una vasca di laminazione di fronte all’ex cimitero, la nostra idea è quella di frenare a monte un eventuale ingrossamento del Riu Saliu, prima che arrivi a fare danni in città, dando così il tempo di mettere in sicurezza i cittadini». Lo scopo di quest’opera idraulica è infatti quello di immagazzinare temporaneamente l’acqua in eccesso durante forti precipitazioni, così da evitare una piena troppo rapida, rilasciando poi l’acqua gradualmente per evitare allagamenti. Qualcosa di simile, ma su scala ridotta, è stato già realizzato in via Cabras e via dell’Argine. «Sono state le prime e uniche vasche di laminazione costruite a Monserrato e stanno funzionando, tanto che via Cabras non ha più avuto problemi durante precipitazioni abbondanti», conclude Locci. «La via è stata dotata anche di marciapiedi drenanti, un ulteriore tassello per mettere in sicurezza un territorio soggetto a un rischio idrogeologico importante».