Vasche colme d’acqua, si nuota 

La clessidra è capovolta: ancora poche settimane e gli utenti oristanesi potranno finalmente tornare in vasca. A tre anni esatti dalla chiusura per l’emergenza Coronavirus, la piscina comunaleè pronta a ripartire i battenti: niente più condizionale, solo un futuro ormai prossimo.

«Siamo davvero agli sgoccioli - conferma Michele Zucca, presidente della All Together, società che gestirà l’impianto per i prossimi 23 anni - abbiamo dato mandato alla ditta che dovrà montare l’impianto fotovoltaico. Intanto in settimana saranno consegnati gli arredi, in arrivo dal Veneto». Scalette, corsie, armadietti, panchine: mancava tutto all’interno della struttura di sa Rodia, tirata a lucido come non lo era da tempo.

I cambiamenti

«Abbiamo cambiato l’impianto di illuminazione all’interno delle vasche - prosegue Zucca - otto fari che non erano mai entrati in funzione. Ora siamo già in fase di riempimento dopo aver ripulito fondo e pareti». Passaggio indispensabile per poter verificare per tempo il corretto funzionamento dei motori. Non c’è un attimo da perdere per poter riuscire a riaccogliere il pubblico entro fine mese.

La soddisfazione