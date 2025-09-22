Varsavia e Londra: rispondiamo a Mosca 

New York. La riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu sullo sconfinamento dei jet russi in Estonia diventa il terreno dell’ultimo duello tra Russia e i Paesi occidentali, intenzionati a mostrarsi uniti di fronte alle recenti violazioni dello spazio aereo Nato. L’avvertimento a Vladimir Putin è che in futuro, la rappresaglia potrebbe non limitarsi alla diplomazia: Varsavia è «pronta a qualsiasi decisione volta ad abbattere oggetti volanti quando violano il nostro territorio e sorvolano la Polonia» in maniera palese, ha minacciato il premier polacco Donald Tusk. A fargli eco il Regno Unito, con la ministra degli Esteri Yvette Cooper che ha chiarito che se Londra «dovrà affrontare l’incursione di aerei che operano nello spazio aereo della Nato senza permesso, lo farà». A dare forza alle dure posizioni dei due Paesi, il sostegno degli Stati Uniti ribadito dal neo-rappresentate all’Onu Mike Waltz: «Gli Usa e gli alleati difenderanno ogni centimetro del territorio» dell’Alleanza, ha promesso l’ex consigliere della Sicurezza nazionale Usa al debutto al Palazzo di Vetro. «L’incidente in Estonia, e quello precedente che ha coinvolto la Polonia, crea l’impressione che la Russia o voglia una escalation o non abbia il controllo dei suoi caccia da guerra e droni. Tutte e due le ipotesi sono preoccupanti», ha avvertito Waltz tornando a chiedere «che la Russia negozi direttamente con l’Ucraina».

Il Cremlino

La replica russa alle accuse occidentali resta la stessa: per il Cremlino si tratta di «parole infondate e una continuazione della linea sfrenata di crescente tensione». «Come spesso accade, non ci sono prove, solo l’isteria russofoba che emana da Tallinn», gli ha fatto eco Dmitry Polyansky, vice rappresentante permanente di Mosca all’Onu. «Mentite ancora», gli ha risposto il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna, mostrando all’Onu le foto dei radar e dei jet russi che «trasportavano missili ed erano pronti al combattimento» e parlando di «un comportamento pericoloso che non può essere tollerato» in quanto «creerebbe un precedente pericoloso che incoraggerebbe ulteriori aggressioni mettendo a repentaglio la pace e la sicurezza globali». Esperti e analisti concordano sul fatto che gli episodi di sconfinamenti registrati - gli ultimi in Estonia e Polonia - non vedevano la necessità di una risposta con scontro militare o l’abbattimento dei velivoli. Tuttavia, l’incidente è dietro l’angolo, e la reazione a catena imprevedibile: Vladimir Putin ha chiarito che «la Russia è in grado di rispondere a qualsiasi minaccia esistente o emergente», attraverso «l’uso di misure tecnico-militari, non solo a parole».

Escalation

Con queste premesse, per Tusk è chiaro che «quando abbiamo a che fare con situazioni non del tutto chiare, come il recente sorvolo di aerei da caccia russi sulla piattaforma petrolifera Petrobaltic, bisogna davvero pensarci due volte prima di decidere azioni che potrebbero innescare una fase acuta del conflitto». Per prendere una decisione come quella di abbattere i caccia russi, ha sottolineato il premier polacco, dovrebbe essere certo che Varsavia non sia sola, «che tutti gli alleati tratteranno la situazione esattamente come noi», ha affermato. In questo senso, aiutano le parole di Donald Trump, che alla vigilia della riunione a New York aveva assicurato l’aiuto americano alla difesa della Polonia e dei Baltici in caso di escalation russa. Tuttavia, restano molte incognite sull’impegno Usa al fianco degli occidentali: oltre a ribadire la «delusione» ricevuta da Putin, il tycoon ha infatti evitato finora di muovere passi concreti contro lo zar. I bilaterali del presidente americano a margine dell’Assemblea Onu - a partire da quelli con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader Ue - proveranno a dare chiarimenti sulla questione delle sanzioni di Washington contro Mosca. E in seconda battuta, sul ruolo americano nelle garanzie di sicurezza per Kiev.

