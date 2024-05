Varici, le cause non sono note 

«Le varici degli arti inferiori, espressione di insufficienza venosa, sono una dilatazione definitiva di vene superficiali e interessano soprattutto la vena grande safena (varici tronculari) e le loro tributarie (vene reticolari), di solito più evidenti a livello di gamba», spiega il professor Roberto Sanfilippo, direttore della Chirurgia vascolare al Policlinico Duilio Casula di Cagliari.

«La frequenza di comparsa in Italia interessa il 17-20% della popolazione maschile e il 35-46% di quella femminile. Le cause delle varici degli arti inferiori non sono note. È accertato che esistono fattori che ne favoriscono lo sviluppo, e che devono agire, verosimilmente, su una predisposizione genetica. Tali fattori includono l’età avanzata, il sesso femminile, la familiarità, l’attività lavorativa svolta prevalentemente in stazione eretta e in ambienti caldo-umidi, il sovrappeso e l’obesità, la sedentarietà. Altri fattori favorenti sono la gravidanza, l’utilizzo di estro-progestinici, la stipsi».

«Le varici degli arti inferiori non sono solo un inestetismo e possono avere conseguenze importanti», prosegue il professor Sanfilippo.

«Nei casi più avanzati, soprattutto quando trascurate e quale evoluzione naturale della malattia, il ristagno venoso può causare trombosi di tratti di vena dilatata (forma benigna, che potrebbe però essere causa di trombosi venosa profonda), emorragia venosa, iperpigmentazione cutanea, dermo-ipodermite, lipodermatosclerosi, fino alla comparsa di ulcere cutanee nella parte inferiore della gamba».

«In Sardegna la frequenza della patologia è in linea con il resto d’Italia», afferma lo specialista. «La possibilità di accedere alla diagnosi (visita chirurgica vascolare o angiologica ed EcoColorDoppler) e all’eventuale successivo trattamento chirurgico dipende dalle singole strutture pubbliche o private convenzionate, anche in considerazione del fatto che trattandosi di una patologia “benigna” spesso non riceve una attenzione adeguata. Sul piano preventivo, nonostante la familiarità giochi un ruolo importante, lo stile di vita può ridurre notevolmente il rischio di sviluppare la malattia. È consigliabile tenere sotto controllo il peso corporeo, fare attività fisica (che aiuta l’attivazione della pompa muscolare e il ritorno venoso al cuore), non restare in posizione eretta per periodi prolungati, nonché, se necessario, seguire le prescrizioni dello specialista sia relativamente alla terapia farmacologica sia sull’utilizzo della calza elastica».

