Variazioni di bilancio, discussione in Aula 

Voto unanime del Consiglio comunale per il documento di programmazione del Piano locale unitario dei servizi alla persona del distretto Ghilarza-Bosa. Approvata anche una variazione al bilancio per i 50mila euro assegnati dalla Regione per la Giornata dello sport che si aggiungono ai 12mila 500 euro di fondi comunali. Per il trasporto aereo sono stati assegnati 5mila euro, 4mila 800 come indennità per la fibromialgia, 22mila per i servizi alla persona. Tra le cifre di maggior rilevo gli 800mila euro per il completamento delle ex casermette. Altri 121mila euro sono stati concessi dalla Regione per il potenziamento delle compagnie barracellari; inoltre maggiori proventi dall’acquedotto comunale per circa 41mila euro. Astensione della minoranza sull’aggiornamento al piano triennale delle opere pubbliche: la riqualificazione dell’area ex casermette, archivio storico (222mila euro) e ampliamento della biblioteca (578mila). Il Consiglio ha deciso di sciogliere la convenzione di segreteria con Samugheo, Tadasuni e Ula Tirso e di stipularne una nuova con Samugheo e Bosa. In chiusura la presa d’atto delle dimissioni dell’ex assessora Antonella Casula, al suo posto Giovanni Sedda. ( a.o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA