Variazioni catastali nel Puc, Imu più leggera  

Non è tutto. Nell’allegato alla delibera di approvazione del Puc figurano centinaia di particelle oggi prive di classificazione e inserite nella classe H di tutela del nuovo Piano urbanistico. Occhio quindi al lunghissimo elenco di 4 mila immobili con destinazione d’uso variata e alla tabella con i valori delle aree edificali ai fini Imu. «In una buona parte le modifiche riguardano zone D riportate allo status di terreno agricolo, ma ci sono anche zone S e H e l'individuazione del nuovo centro matrice in A2», rileva Spiga.

Paolo Spiga, assessore all’Urbanistica, un po’ il padre del nuovo strumento urbanistico, parla di quest’ultimo aspetto: «Ci saranno, riguardo all’Imu, sia aumenti sia riduzioni». Il riferimento, per fare qualche esempio, è alle zone agricole (Imu calcolata in base al reddito dominicale) che diventano aree C edificabili (valore da 27 a 62 euro a metro quadrato), o alle zone D industriali che tornano zone E agricole: evidentemente declassate nel valore e quindi con una Imu più leggera da pagare.

Non per tutti, e nemmeno con la stessa entità, ma il prossimo appuntamento con il versamento dell’Imu (a giugno si paga l’acconto del 2023) a Monastir porterà F24 più leggeri. Effetto della variazione di destinazione d’uso di migliaia di particelle catastali, nel quadro del nuovo Piano urbanistico comunale, ormai quasi vigente, che porta a regime la differenza di valore sul quale calcolare l’imposta.

Sono circa 4 mila gli immobili, tra fabbricati e aree edificabili (a carattere abitativo o industriale) e agricole, oggetto di variazione di destinazione d’uso che, inevitabilmente, avranno ripercussione sull’importo da versare a titolo di Imu.

Da fabbricati in zona B di completamento a zona A (centro matrice), da zona D (insediamenti industriali) a zona E agricola: ecco alcune delle tipologie di variazione sulle quali dovranno puntare l’attenzione consulenti e commercialisti nell’atto di compilare i modelli di pagamento dell’Imu.

Sull’argomento interviene il vice sindaco Gianluca Lampis: «Per il 2023, vista la crisi economica, si cercherà di rivalutare nuovamente alcune aree per venire incontro ai proprietari in difficoltà per il pagamento dei tributi, per la realizzazione delle opere o la vendita dei terreni».

