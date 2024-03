Variazioni al bilancio e malumori 

In Consiglio, intanto, il terreno resta minato per il sindaco. Nell’ultima seduta la variazione di bilancio da 370mila euro è passata con soli 12 voti (in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza semplice): tra gli astenuti il presidente del Consiglio Peppi Puddu. «Nessuna frizione con il partito - spiega il capogruppo Udc Vincenzo Pecoraro - ognuno vota secondo coscienza». Il timore di qualche passo falso resta e la maggioranza lo ha dimostrato facendo mancare il numero legale prima della discussione dell’interpellanza sulla presunta diffida con richiesta di risarcimento, presentata della Soe.Il Consiglio, su proposta dell’assessore al Bilancio Luca Faedda (12 voti a favore, astenuti Locci e Puddu) ha approvato una variazione al bilancio:150mila euro per il verde, 80mila per il completamento del primo lotto di piazza Manno, 42mila per le vasche di raccolta alla Soe e 100mila per la bonifica della discarica di Pauli Mattauri. Efisio Sanna (Oristano più) ha annunciato l’abbandono dell’aula da parte del centrosinistra «per la scarsa chiarezza della delibera». Via libera anche a un debito fuori bilancio (2 mila 918 euro) per una sentenza del Tar sulla bonifica della discarica. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA