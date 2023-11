Variazione, ora il via libera è più vicino 

Il centrodestra unito è una buona notizia per le sorti della variazione di bilancio da un miliardo di euro appena approdata in Consiglio regionale. L’esito del tavolo di ieri è utile per mettere il testo al riparo da scivoloni della maggioranza in Aula, soprattutto quando saranno discussi gli emendamenti. Il termine per la presentazione delle proposte di modifica è fissato per dopodomani, mentre l’esame del provvedimento in Aula dovrebbe riprendere martedì. Il miliardo comprende circa 300 milioni per i lavori pubblici, interventi richiesti dagli enti locali, 150 milioni per la sanità, 21 milioni per il commercio, circa 60 milioni per l'agricoltura. «Siamo aperti al confronto con le opposizioni», ha detto l’assessore Fasolino durante l’ultima seduta, «però non perdiamo questa occasione. Ci sarà tutto il tempo in campagna elettorale per dircene di tutti i colori, ora diamo un segnale di unità e concretezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA