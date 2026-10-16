Variazione di bilancio per sociale, servizi e Natale 

Una variazione di bilancio da oltre 4,16 milioni per rafforzare servizi, manutenzioni e sviluppo del territorio è stata approvata mercoledì scorso dal consiglio comunale di Iglesias, mobilitando risorse tra nuovi trasferimenti, entrate vincolate e ridistribuzioni.

«Dietro questi numeri ci sono interventi che riguardano la sicurezza delle strade, la manutenzione urbana, il sostegno alle famiglie, le attività produttive, il turismo e la cultura», ha spiegato il sindaco Mauro Usai. Tra gli stanziamenti figurano 150 mila euro aggiuntivi per l’apertura dei siti minerari e culturali, 80 mila euro vincolati per la manifestazione Fun_Go, 40 mila dalla Regione per il turismo esperienziale e altri 40 mila per il completamento delle opere di urbanizzazione a Fragata Nord. Per il Natale Iglesiente sono invece previsti 60 mila euro per la promozione turistica e 80 mila per le luminarie. «Il centro cittadino sarà sicuramente colorato e illuminato», ha anticipato il sindaco, che sulla questione riguardante Fragata Nord ha precisato: «Non stiamo dichiarando concluse le problematiche, ma compiamo un passo necessario per individuare con chiarezza ciò che resta da fare». Sui cospicui finanziamenti legati al welfare, l’assessora Angela Scarpa ne ha rivendicato gli investimenti. Tra gli interventi citati, il progetto Mine Vaganti, il sostegno all’accesso alla casa e i progetti musicali e sportivi. «L’obiettivo – ha dichiarato l’assessora - è superare una concezione del welfare esclusivamente assistenziale e promuovere l’autonomia delle persone». (ma. l.)

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