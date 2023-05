Variazione di bilancio, opposizioni divise 

Il voto sulla maxi variazione di bilancio spacca le opposizioni in Consiglio comunale, divise fra astensioni e voti a favore al fianco della maggioranza. Nessun voto contrario per la manovra finanziaria che spalma le risorse dell’avanzo di amministrazione e finanziamenti incassati.

Diviso il centrosinistra, con la capogruppo del Pd Barbara Cadoni che si è astenuta, mentre l’esponente di Cambiamo Quartu, Francesco Piludu, ha espresso un sì. Votazione in ordine sparso anche nel centrodestra: astenuti Dino Cocco, Laura Perra e Christian Stevelli che ha parlato di «astensione positiva». E Michele Pisano, di FdI: «Ci sono stanziamenti importanti in settori su cui abbiamo sempre denunciato disinteresse. Ma come gruppo consiliare non ci potevamo non astenere, per il semplice motivo che è un documento calato dall’alto», ha spiegato, «senza che le minoranze abbiano potuto dire la propria e intervenire sulle diverse partite di spesa».

A favore gli altri esponenti del centrodestra presenti in Aula: Francesco Caredda, Martino Sarritzu e Lucio Torru. «Le risorse vengono ripartite con coerenza in tutti i settori e per una serie di iniziative e opere strategiche», dice la leader della maggioranza Valeria Piras, «dalle strade al turismo, sino alla cultura».

