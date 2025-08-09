VaiOnline
Variazione di bilancio, non ci sono le risorse chieste dai Comuni 

Nessuna risposta ad Anci e Cal sull’aumento del Fondo unico 

Richieste avanzate e per il momento inascoltate. Negli emendamenti della Giunta all’assestamento da ottocento milioni di euro non c’è alcun passaggio sulle proposte illustrate da Anci anche in occasione dell’ultima assemblea congiunta con il Consiglio delle Autonomie locali. L’associazione dei Comuni puntava ad avere un riscontro almeno su due degli otto punti del documento firmato dai sindaci. Il primo riguarda il completamento del Fondo unico: «Mancano ancora 40 milioni per raggiungere l’obiettivo e dare risposte concrete alle esigenze dei Comuni», aveva detto la presidente Daniela Falconi. Il secondo è legato alla Tari: «Dopo l’intervento su Cagliari si chiede una misura uniforme per tutti i residenti nell’Isola, con un abbattimento di 20, 30 euro a persona». Va detto che l’Esecutivo ha la possibilità di presentare correttivi (nella forma di emendamenti agli emendamenti) anche in Aula, quindi non è escluso che alla fine possa decidere di dare un segnale ai Comuni.

Tutto in un giorno

La variazione di bilancio ritorna domani tra i banchi dell’Assemblea per l’esame degli articoli. L’obiettivo della maggioranza è di licenziare il provvedimento il giorno stesso, anche a tarda ora. L’accordo iniziale per il via libera venerdì scorso è saltato per il litigio degli schieramenti intorno alle questioni della dermatite bovina. Impasse superata: i ristori alle aziende agricole per affrontare l’emergenza saranno garantiti con una leggina ad hoc, sempre da approvare domani, oppure attraverso un emendamento all’assestamento di bilancio con uguale contenuto. Si tratta solo di stabilire una cifra. Inizialmente si era parlato di uno stanziamento da venticinque milioni di euro, ma venerdì mattina le associazioni degli allevatori hanno fatto sapere che, per far fronte ai costi di abbattimenti e blocco delle movimentazioni, ci vorrebbero almeno cinquanta milioni di euro. Su questo si è concentrato il confronto politico nelle ultime ore, mentre sono inevitabilmente passati in secondo piano altri temi: non solo le istanze di Anci e Cal, ma anche quelle dei sindacati che hanno chiesto l’attuazione del protocollo di Buggerru sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro siglato lo scorso 4 settembre dai confederali e dalla presidenza della Giunta. L’intesa prevedeva il finanziamento delle attività con risorse da definire entro 60 giorni dalla firma. Ma due mesi son trascorsi ormai da un pezzo. Le sigle avevano sollecitato al rispetto dell’accordo anche in occasione dell’ultima finanziaria. Anche in quel caso, nessuna risposta. Oggi ci riprovano.

Province

A favore dei Comuni la Giunta interviene con un emendamento per finanziare quelli in disavanzo di amministrazione. Per il resto, risorse importanti sono previste per le Province e le Città metropolitane: venti milioni di euro con un emendamento per la ricapitalizzazione delle società in house che gestiscono la manutenzione di scuole e strade provinciali. Uno stanziamento significativo, che dimostra la rinnovata sensibilità di questa maggioranza per gli enti intermedi che, per essere rianimati e poter funzionare a pieno regime, hanno necessità di maggiori fondi. La Regione, insomma, sta pensando a un forte investimento sulla capacità operativa delle Province, perché – è l’intendimento – bisogna avere a regime macchine che facciano la manutenzione, rimettere in sesto i servizi e fare in modo che i cittadini non lascino i territori. (ro. mu.)

