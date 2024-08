Variazione di bilancio, lunedì il voto 

La novità è che la bozza del bilancio di previsione per il 2025 arriverà entro la fine di quest’anno, verosimilmente a dicembre, perché Massimo Zedda vuole avere il tempo per introdurre correttivi, mirare le scelte e garantire i servizi ai cagliaritani. L’annuncio in occasione dell’illustrazione in Consiglio degli equilibri di bilancio, la variazione al documento di previsione per il triennio 2024-25-26 e la contestuale applicazione dell’avanzo di amministrazione. La buona notizia, non una novità, è che il bilancio del Comune di Cagliari è sano, in equilibrio: «Il sistema di governo dei nostri conti pubblici funziona così bene da non aver mai determinato un buco nei conti», dice Zedda, rendendo merito al lavoro in questi anni dei dirigenti comunali. Perché se «Cagliari ha il più basso tasso di indebitamento tra i Comuni italiani», il merito è anche loro.

Detto questo, nell’ottica di offrire servizi migliori alla città, qualcosa si può rimodulare: da qui la prima “manovrina” per il 2024 da 38 milioni. La prima di una serie, l’ultima per legge si potrà fare a novembre, dove, tra le altre cose, l’amministrazione cercherà anche di trovare le risorse per abbattere la Tari. Compito non proprio agevole.

Lunedì prossimo si tornerà in aula per la discussione e votazione della proposta di deliberazione della Giunta illustrata ieri. (ma. mad. )

