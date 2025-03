Variazione di bilancio, il Consiglio vota all’unanimità 

Una variazione di bilancio per un totale di 236 mila euro – che comprende anche 116.500 euro quale contributo regionale per il tredicesimo lotto dei cantieri di forestazione e 90 mila per i cantieri verdi - agita la minoranza. Che in Consiglio Comunale ha chiesto conto di tutti gli interventi previsti legati al verde e alla forestazione. «Si interverrà ad Orbai?», ha domandato Franco Porcu chiedendo conto anche «degli interventi in essere e della programmazione futura legata alla riqualificazione del territorio ed alla forestazione».

Pierluigi Palmas ha proposto dei «sopralluoghi congiunti nelle località Monti Ollastu, Le Aie, s’Ortu Mannu e Orbai al fine di ragionare e programmare gli interventi». Una richiesta, quest’ultima, sulla quale la sindaca Debora Porrà ha sorvolato: «La forestazione - ha replicato - interessa tutto il territorio comunale, ma qualità e durata dei cantieri dipendono da chi governa la Regione. Sui cantieri verdi, che sono laboratori per aree di crisi, siamo anche riusciti a fare una stabilizzazione grazie ad un accordo con la Regione». Nella variazione figura anche un contributo di 16 mila euro legato al trasporto scolastico («in continuo aumento», ha ricordato Porrà) e per la prima volta uno di 13.100 euro per la sezione Primavera del nido comunale Rosa Parks: «Con questo contributo - ha evidenziato la sindaca - la Regione riconosce la bontà e la solidità non solo del servizio di nido ma ora anche della sezione Primavera». Il voto alla fine è stato unanime

