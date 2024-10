Variazione di bilancio, fondi per Capodanno e stadio 

Una variazione di bilancio del Comune da 2 milioni e 548mila euro suddivisa per 12 voci di spesa. Somme di cui, ieri in Aula consiliare l’assessore al Bilancio Giuseppe Masala ha illustrato l’impiego, e distribuite secondo criteri di sviluppo e di emergenza. Quello più consistente, 450mila euro, riguarda la riqualificazione della scuola di via Cilea, vandalizzata quest’estate, mentre 250mila euro sono stati assegnati all’evento di Capodanno. Fondamentali poi i 117mila euro con cui il Comune dovrà provvedere ad alcune migliorie dello stadio Vanni Sanna entro il 30 novembre, altrimenti la struttura diverrà inaccessibile. Il progressivo cambio dei pali della luce comporterà un esborso di 198mila euro e, sempre a proposito di energia, il conguaglio di Engie per l’anno 2023 costerà 446mila euro. Due i cofinanziamenti, uno riguardante il centro intermodale, con il progetto di rigenerazione urbana dell’ex Centrale elettrica da 210mila euro, e il secondo da 70mila euro per l’impianto sportivo di Tottubella finanziato dal Fondo nazionale “Sport e periferie”. Tra gli interventi, tutti votati all’unanimità, da segnalare anche i 280mila euro per la segnaletica stradale, i 215mila euro per le strade vicinali, i 135mila per la Municipalità della Nurra e i 140mila per la vigilanza del Mattatoio.

