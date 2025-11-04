Variazione di bilancio e regolamento sport: due “sì” del Consiglio 

La voce più “grossa” è quella che permetterà di estinguere tutti i mutui aperti dall’amministrazione comunale: 4,7 milioni di euro per cancellare debiti vecchi e vecchissimi, anche risalenti alla fine degli anni Settanta, che permetteranno al Comune di «liberare risorse di spesa corrente, che rappresentano il limite per tutti i Comuni», spiega Giovanni Porrà, presidente della commissione Bilancio. In pratica, il Comune, in questo modo si garantisce a partire dal 2027 la possibilità di accantonare circa 500mila euro all’anno per la spesa corrente. Poi ci sono «2,7 milioni per interventi urgenti sul Teatro Lirico», spiega la vicesindaca Cristina Mancini. «Il Teatro ha necessità di interventi importanti, il progetto complessivo vale 8,6 milioni. L’amministrazione non ha tutto la somma servirebbe ma mette questi 2,7 milioni per l’antincendio e la sicurezza», aggiunge. Il resto della manovrina vale 1 milioni per il mercato di San Benedetto e per la Casa delle tecnologie emergenti.

Dopo oltre 10 anni, Cagliari ha un nuovo regolamento sugli impianti sportivi: concluso il lavoro della commissione sport guidata da Michele Boero, il Consiglio all’unanimità ha detto sì al documento che tra le altre cose introduce novità sulle modalità e durata delle concessioni, una gestione più flessibile per le palestre scolastiche, tariffe agevolate per progetti sociali, criteri più stringenti sulla revoca e la sospensione delle concessioni in caso di inadempimento. ( ma. mad. )

