Variazione di bilancio, cresce l’attesa 

E dopo il collegato è già pronta all’ingresso in commissione Bilancio, e poi in Aula, l’ultima variazione di bilancio della legislatura. Una manovrina «fondamentale», già definita dall’assessore Giuseppe Fasolino come la vera finanziaria finale del mandato perché conterrà tutte le risposte finanziarie «attese dai sardi». Lo stanziamento totale dovrebbe aggirarsi attorno al mezzo miliardo di euro.

La manovrina

Dentro ci sono le risorse dell’avanzo di bilancio (171 milioni di euro) ma anche le maggiori entrate. In parte, quest’intervento dovrebbe essere destinato al progetto dei quattro nuovi ospedali (a Cagliari, Alghero, Sassari e nel Sulcis Iglesiente) di cui parla la delibera di Giunta del 1° giugno scorso. Un progetto rispetto al quale il presidente della Regione Christian Solinas non intende fare alcun passo indietro. E questo nonostante l’approvazione dell’emendamento al collegato dei Progressisti che, nell’accordo di programma Comune di Cagliari-Regione per la realizzazione di una serie di opere per la città, salva solo il nuovo stadio dei rossoblù. In realtà, aveva fatto notare il governatore dopo la sconfitta della maggioranza in Aula, «con l’approvazione di questo emendamento si lascia solo lo stadio con l’obbligo della procedura dell’accordo prevista dalla legge, mentre per le altre opere si potrebbe procedere ora e senza necessità di quell’ulteriore procedimento».

Nuovi ospedali

Tra le altre opere c’è anche il nuovo ospedale di Cagliari, lo stesso della delibera di inizio estate. E la prossima variazione di bilancio potrebbe essere il modo migliore per accelerarne il finanziamento.

Nello studio di fattibilità realizzato da Ares si parla di «centro di alta specializzazione, riferimento per tutta la Sardegna». Il nuovo ospedale «accorperà in un unico presidio gli attuali stabilimenti del Brotzu (585 posti letto), del Businco (185), del Microcitemico (69) e dell’Unità spinale del Marino da 15 posti letto. Per un totale di 854 posti. Il presidio avrà in tutto venti sale operatorie. Il costo totale stimato è di 539 milioni di euro esclusa Iva, a cui devono essere sommati i costi per l’acquisizione delle aree, gli oneri di urbanizzazione, viabilità e allacci, oneri di progettazione e sicurezza. Una prima stima quantifica l’area complessiva necessaria in circa 360-400mila metri quadrati.

«I soldi ci sono»

Ovviamente, la variazione di settembre non potrà coprire interamente i costi del nuovo presidio per il capoluogo, tanto meno dei quattro previsti nella delibera. Ad ogni modo, il presidente vorrebbe in qualche modo indirizzarla verso il finanziamento del progetto. D’altra parte, «le risorse ci sono», aveva spiegato il 19 luglio scorso in Aula, «a presidio dello stanziamento complessivo abbiamo il residuo dell’accordo da 900 milioni di euro siglato con lo Stato per il quale non è stato chiesto anticipo alla Cassa depositi e prestiti per il solo fatto che è inutile chiedere l’anticipazione di denari che verranno spesi in maniera pluriennale. A queste risorse andremo ad aggiungere l’applicazione dell’avanzo di amministrazione nei modi e nella misura necessari fino al raggiungimento dalla copertura di 1,5 miliardi di euro». Quindi, almeno una parte dell’avanzo quantificato in 171 milioni, compresi nella prossima manovrina, potrebbe servire proprio a garantire la copertura totale di quanto previsto per le quattro opere. (ro. mu.)

