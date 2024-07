Variazione da 190 milioni: trenta per avere più quote nella rete degli aeroporti 

Le emergenze – come sanità, trasporti, lavori pubblici e siccità – ma non solo. Nel primo intervento finanziario importante della legislatura c’è spazio anche per la questione degli aeroporti sardi. Nell’assestamento di bilancio da 250 milioni di euro (190 per il 2024), trenta milioni sono destinati a far sì che la Regione abbia una quota importante nel percorso di privatizzazione degli scali. «Abbiamo pensato di intervenire su un tema così delicato e importante per vedere una Regione protagonista, con una quota importante e rilevante nel sistema di rete degli aeroporti», ha spiegato ieri l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, a margine dei lavori delle commissioni competenti chiamate a esprimere il parere di merito sul ddl assestamento, «è un segnale importante che si accompagnerà al progetto di continuità territoriale a cui sta lavorando l’assessora ai Trasporti Barbara Manca. Il sistema che abbiamo ereditato non funziona, stiamo lavorando per migliorarlo».

La prossima settimana il testo approderà in terza commissione, mentre in Aula potrebbe fare il suo ingresso a fine luglio. L’obiettivo, ha dichiarato Meloni, è approvare la manovra prima della pausa estiva. Dopodiché, si dovrà attendere settembre per il giudizio di parifica della Corte dei Conti che permetterà di manovrare ulteriori risorse, i 530 milioni di avanzo di amministrazione per interventi più strutturali e parallelamente alla Finanziaria 2025. Adesso, intanto, «abbiamo subito pensato alle emergenze che ci siamo trovati ad affrontare impiegando le maggiori entrate per gestirle».

I settori

La fetta più consistente va al personale (57 milioni nel triennio) per la contrattazione collettiva del personale dell'amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, seguono la sanità e trasporti. A sanità e politiche sociali sono destinati circa 40 milioni, tra gli interventi maggiori risorse per l’abbattimento delle liste d’attesa, per l'acquisto di prestazioni da privati accreditati, fondi per i precari Covid, per gli asili nido gratis, per la fibromialgia. Sono 23 i milioni destinati al capitolo Lavori pubblici, in particolare per lo scorrimento graduatorie del bando viabilità, eliminazione di barriere architettoniche, riqualificazione centri urbani e a sostegno dell'Enas per l'emergenza idrica e l'affidamento del progetto per la diga Maccheronis-Liscia. Al Lavoro arriveranno 18 milioni soprattutto per i cantieri occupazionali per progetti di integrazione socio-sanitaria, mentre 9 saranno destinati al Turismo e 8,6 all'Istruzione. Quattro milioni ciascuno, invece, per Ambiente e Industria e quasi 7 per la Protezione civile per l’acquisto di mezzi necessari al potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico e delle attività per l’antincendio.

Maggioranza

La variazione di bilancio sarà uno dei temi all’ordine del giorno del vertice di maggioranza in programma oggi in Consiglio. (ro. mu.)

