Variazione “blindata”, pochi emendamenti 

Alla fine, la minaccia di zavorrare la variazione di bilancio con un migliaio di emendamenti e prolungare la discussione e la votazione si è sgonfiata ancora prima di nascere. Le opposizioni in Consiglio comunale (centrodestra e Giuseppe Farris) alla maggioranza si centrosinistra che sostiene Massimo Zedda hanno scelto la strada della condivisione e così sul tavolo del presidente del Consiglio Marco Benucci sono arrivati solo 39 emendamenti, di cui 4 del sindaco.

Con la variazione (38 milioni) l’amministrazione va a rimpolpare soprattutto progetti già definiti: vedi il milione di euro in più che il sindaco mette sul progetto da dieci milioni per la riqualificazione di viale Merello. Per la minoranza gli emendamenti sono stati presentati da Raffaele Onnis (Riformatori), Edoardo Tocco (Forza Italia) più altri. Tra i 35 delle opposizioni, 11 sono a firma di Roberto Mura (Alleanza Sardegna) che, tra le altre cose, “mette” un milione di euro per risolvere il vecchio problema del rumore sull’Asse mediano, all’altezza di Genneruxi, attraverso la sistemazione delle barriere anti rumore.

Domani il consiglio si riunirà per discutere e votare la variazione e gli emendamenti. Dovrebbe essere l’ultima seduta prima della pausa per Ferragosto. Non dovesse bastare la seduta di domani (ci sono anche 11 debiti fuori bilancio), si andrà avanti fino a martedì 13. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA