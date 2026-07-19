Variazione bilancio, sì tra le polemiche 

Sì alla variazione di bilancio che spalma finanziamenti e fondi dell’avanzo vincolato. Prima un passaggio nella commissione bilancio - presieduta dal consigliere Francesco Piludu - poi la discussione della manovra finanziaria stilata dall’assessorato guidato da Tore Sanna e il via libera in Consiglio.

Non senza polemiche. «C’è un problema di metodo, le richieste degli uffici sono pervenute a fine maggio, in piena campagna elettorale», dice il capogruppo di FdI Michele Pisano a nome dell’opposizione che si è astenuta. «Nel merito, riconoscendo la condivisibilità delle singole voci, in prevalenza di natura ambientale e sociale, abbiamo evidenziato la necessità di maggiore programmazione e di evitare l’abuso dello strumento della variazione della Giunta con i poteri del Consiglio».

Astensione che ha fatto storcere il naso alla maggioranza. «Non era un semplice passaggio tecnico, ma un provvedimento contenente risorse concrete rivolte soprattutto ai cittadini più fragili», sottolinea Alessio Casanova, del gruppo Polo civico Uniti in movimento. Dalle nuove risorse per il progetto “Ritornare a casa Plus”, che sostiene l’assistenza domiciliare delle persone non autosufficienti, agli interventi per i minori, le famiglie, i servizi sociali, l’ambiente, lo sport, il Pnrr. «L’opposizione ha deciso di non sostenere un provvedimento che ha riconosciuto come valido e utile per la comunità», aggiunge Casanova. «Per fortuna c’è stata una maggioranza sensibile e responsabile, che ha votato compatta a favore e ha garantito l’approvazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA