Variazione al bilancio per il festival cinematografico 

Il Consiglio comunale di Serramanna ha approvato la variazione al bilancio di previsione per finanziare la seconda edizione del “Serramanna film festival”. La delibera ratifica l’atto già adottato in via d’urgenza dalla Giunta guidata da Gabriele Littera su proposta dell’assessora al Bilancio Elena Fadda, che ha richiesto l’iscrizione a bilancio del contributo di 25 mila euro concesso dalla Fondazione di Sardegna.

Il festival, andato in scena nelle scorse settimane, ha animato il paese con proiezioni cinematografiche e momenti di confronto tematico. L’atto consiliare dà quindi il via libera alle operazioni finanziarie necessarie alla copertura delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento, considerato un appuntamento culturale di crescente rilievo.

Nel corso della stessa seduta, l’Assemblea civica ha approvato anche l’assestamento generale e gli equilibri del bilancio triennale 2025/2027. Secondo quanto riportato nella documentazione allegata, non emergono criticità tali da compromettere l’equilibrio finanziario dell’ente, sebbene siano evidenziate difficoltà nel garantire la copertura di alcune tipologie specifiche di spesa.

Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2024 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a 14.927.591 euro al 31 dicembre, confermando la solidità del bilancio comunale e la tenuta complessiva dei conti pubblici.

