Variazione al Bilancio, ecco i fondi per la caserma 

Con voti unanimi il Consiglio comunale di Sinnai ha approvato la variazione al bilancio con lo spostamento di diverse somme finanziate nel 2024 al bilancio 2025.

L’ordine del giorno illustrato dall’assessora alle Finanze Katiuscia Concas, garantisce ora la disponibilità di finanziamenti per nuovi interventi a Sinnai e nelle frazioni. Come la caserma dei carabinieri (quasi due milioni di euro), l’ultimazione dei lavori nella via Sagittario a Torre delle Stelle (380mila euro), interventi per 115mila euro nel Centro pilota dell’artigianato, lo studio del progetto per la rete idrica nei villaggi lungo la vecchia Orientale sarda, con una spesa di un milione, la messa in sicurezza delle strade con dissuasori e nuova segnaletica (50mila euro), completamento delle scuole di via Caravaggio (380mila euro), il progetto Lavoras (30mila euro), lavori nel centro storico di San Gregorio ( 50mila euro)e nella biblioteca (50mila euro).

Sono intervenuti con l’assessora Concas, la sindaca Barbara Pusceddu, i consiglieri Aldo Lobina, Roberta Simoni, Roberto Loi, Massimo Lebiu e Aurora Cappai che riconoscendo lo spirito propositivo dell’argomento, ha detto che per il centro pilota bisognerà cercare altri fondi per completarlo e renderlo funzionale anche con il collegamento ai parcheggi. La sindaca Pusceddu ha assicurato l’impegno per completare l’opera. «Nel frattempo, con i 115mila euro, si potranno ultimare i lavori in corso per l’utilizzo di una parte della struttura». (r. s.)

