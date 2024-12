Variazione al bilancio, Ciccotto accusa: «Gravi violazioni» 

Ancora polemiche dopo l’approvazione della variazione al bilancio di previsione, già contestata in Consiglio comunale dalla consigliera di opposizione Franca Cicotto che denuncia diverse violazioni del regolamento.

«Non è previsto per legge che il sindaco dia la parola a un responsabile di servizio per spiegare una delibera», esordisce Cicotto. «Il funzionario non può essere controllore e controllato, in quel momento avrebbe dovuto verificare la regolarità dell’atto, se gli si chiede di esporre la delibera si palesa un conflitto di interesse».

Illegittimo, per la consigliera, è anche il preavviso con cui sono state comunicate le misure. «Si parlava di 73 variazioni, da milioni di euro, comunicate soltanto 48 ore prima». A riguardo aggiunge una stoccata all’opposizione. «Soltanto io e il consigliere Andrea Massidda siamo rimasti in aula, assumendoci la responsabilità di votare contro una delibera così importante e complessa».

Infine, un altro appunto sulla gestione dei lavori. «Una volta dichiarata chiusa la discussione, il tempo concesso per le dichiarazioni di voto è di 5 minuti. Non è ammissibile che al sindaco venga permesso di svolgere comizi politici senza rispettare tempi e modalità. Il presidente del consiglio dovrebbe essere super partes, il garante dell’assemblea, se non è in grado si dimetta». La consigliera annuncia ulteriori sviluppi. «Farò dei passi, di cui darò menzione in seguito, per tutelare gli interessi del consiglio e dei cittadini».

