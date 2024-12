Variante urbanistica  e piano finanziario: i “rebus” sullo stadio 

Nessun rischio, «il percorso per la realizzazione del nuovo stadio adesso procede senza intoppi», assicurano dalla maggioranza a Palazzo Bacaredda. Dopo l’ok del Consiglio al nuovo accordo di programma che trasferisce i 50 milioni di euro dalla Regione al Comune (anche con una parte dell’opposizione, Nando Secchi, Lega, ed Edoardo Tocco, FI, per esempio), i tempi per la costruzione dello stadio sono dettati dal procedimento in discussione alla Regione per il rilascio del paur (la nuova valutazione di impatto ambientale), l’ultimo ostacolo prima della gara internazionale per la costruzione del nuovo impianto. «L’auspicio», dice l’assessore alla Pianificazione Matteo Lecis Cocco Ortu, «è che quel procedimento si chiuda a febbraio del prossimo anno, in modo da poter immediatamente dopo lavorare alla nuova variante urbanistica che recepisce anche gli indirizzi della Regione e tornare in Consiglio per la nuova dichiarazione di pubblica utilità», sarà la terza dal 2016, «dell’opera», aggiunge.

Pef e incognite

Le novità introdotte dal nuovo accordo di programma (la rinuncia alle cubature esterne allo stadio, il nuovo collegamento ciclopedonale con via Rokefeller, l’arrivo delle metro con una fermata accanto allo stadio, per citare alcune novità) producono tre effetti: da un lato la certezza che entro la fine dell’anno arriveranno nelle casse del Comune i 15 milioni della seconda tranche (su quattro) dei 50 milioni per lo stadio, evitando, come accaduto nel 2023, di accantonarli a riserva, dall’altro la necessità di approvare una nuova variante urbanistica collegata al nuovo progetto guida per Sant’Elia e aggiornare il piano economico finanziario del progetto stadio con le opere accessorie: hotel, centro benessere, bar, centro congressi, ma anche spazi esterni senza le vecchie cubature e i nuovi spazi con verde, parcheggi e, forse (ancora da valutare) la possibilità di mantenere una parte della Unipol Domus per ospitare eventi per 3000 persone. Il piano economico finanziario, quindi: il documento che certifica la sostenibilità del stadio (imposta dalla legge sugli stadi) è ciò che spaventava maggiormente i consiglieri di opposizione in Consiglio. «Abbiamo il timore che le scelte della Giunta Zedda dilatino ulteriormente i tempi per lo Stadio e che si perda l'occasione per una vera riqualificazione di tutto il quartiere di Sant'Elia», dice Roberto Mura, Alleanza Sardegna. «Di fatto stanno ripartendo da capo senza un'idea chiara di sviluppo per quest'area che è strategica per tutta la città», aggiunge. Di avviso diverso Corrado Sorrentino, consigliere di Avs. «Bisogna dare la priorità alla riqualificazione del quartiere. È chiaro che uno stadio nuovo serve e che un nuovo albergo, se non elitario, potrebbe attenuare la proliferazione delle strutture extralberghiere», dice riferendosi alle polemiche sollevate sull’hotel previsto nel progetto stadio, «e sarei anche d’accordo sul mantenimento dello stadio provvisorio lanciando l’idea: potrebbe essere proprio quello lo spazio destinato ai concerti?». Il dibattito è aperto. Sullo sfondo resta sempre una scadenza, quella di marzo 2027. Per quella data bisognerà aver cominciato a costruire il nuovo stadio. Se non si vuole perdere il treno degli Europei del 2032. Perché, va ricordato, Cagliari, oggi, grazie al progetto del nuovo stadio, è in pole tra le città italiane per ospitare alcune partite della competizione Continentale. ( ma. mad. )

