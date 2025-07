Variante alla Statale, nuove risorse 

Il completamento della variante alla statale 292 non è più una chimera. Dopo 12 anni di lavori infiniti sono in arrivo, infatti, 13 milioni di euro per terminare l’opera nei territori di Cuglieri e Sennariolo. Le risorse provengono dai Fondi di coesione europei, che dovrebbero presto essere appaltati dalla Provincia, ente gestore del progetto. Dopo due lustri finalmente il cantiere potrebbe essere chiuso: «Intendiamo appaltare l’opera il più in fretta possibile per garantire un rapido collegamento con l’Alto Oristanese e Bosa, abbattendo i tempi di percorrenza per raggiungere il capoluogo», sottolinea Battista Ghisu l’amministratore straordinario della Provincia.

Il cantiere

Per ora nel cantiere di 7 chilometri domina l’incuria, la strada sterrata, le recinzioni bruciate dal grande incendio del 2021, altre sono state divelte dagli animali selvatici. Insomma uno scenario da opera abbandonata. Gli ultimi lavori realizzati: le strade complanari asfaltate che costeggiano la variante, poi gli ingressi per le aziende agricole, e l’installazione delle nuove recinzioni di delimitazione dei fondi, poi più nulla.Perplessi e preoccupati gli imprenditori agricoli e gli operatori commerciali del territorio, parlano di un territorio già trasformato, poi devastati dagli incendi.

La storia

Travagliata quella della variante alla 292, che rischiava di rimanere l’ennesima incompiuta: il primo lotto ancora non è del tutto completato, poi la pandemia Covid, ritardi amministrativi, impicci burocratici hanno rallentato notevolmente i lavori. Nell’agosto 2023, la Regione aveva sottratto alla Provincia la metà degli 8 milioni e 400mila euro, stanziati nel 2020, per mancata progettualità, carenze nelle richieste di autorizzazioni e degli appalti. I cuglieritani non hanno mai voluto la variante nel proprio territorio, perché ha distrutto il patrimonio olivicolo e frazionato tante aziende agricole. Malumori, dibattiti, assemblee pubbliche, creazione del comitato civico e due ricorsi al Tar che però non hanno frenato l’inizio dei lavori appaltati dalla Provincia a una impresa di Cuneo nel 2012. Nel 2013 iniziarono gli espropri dei terreni privati e 2 anni dopo cominciarono i lavori. Il sindaco di Cuglieri Andrea Loche da sempre contrario: «Ci auguriamo che l’opera venga portata a termine quanto prima per non lasciare un’altra incompiuta nel territorio. Per evitare ulteriori scempi al territorio è necessario che venga completata, occorre poi vigilare sui lavori effettuati e sulle risorse impegnate ed effettivamente spese».

