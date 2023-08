Variante alla 292, sforbiciata ai fondi 

Giusto il tempo di recapitare gli espropri ai proprietari dei fondi, per iniziare i lavori del secondo lotto della variante alla statale 292, che arriva un fulmine a ciel sereno. La giunta regionale, con delibera del 25 luglio scorso, ha tagliato circa la metà delle risorse stanziate a maggio 2020 per completare la grande infrastruttura. Da 8 milioni e 400mila euro previsti si passa a 4 milioni e 400mila, un de-finanziamento corposo di cui non si conoscono ancora i motivi.

La brutta novità

Una svolta imprevista e clamorosa che potrebbe compromettere i lavori di completamento della nuova variante di 7 chilometri tra Cuglieri e Sennariolo proprio quando si iniziava a intravedere il termine della grande opera. Un duro colpo anche per gli imprenditori agricoli e commerciali titolari di aziende nelle vicinanze, che da 8 anni, quando son partiti i lavori di realizzazione, vivono disagi quotidiani. Dalla Provincia, guidata dall’amministratore straordinario Massimo Torrente, precisano che «progetto e opera rimangono intatti. Per una questione meramente contabile c’è stato questo de-finanziamento, ma la Regione ci ha assicurato che verrà rifinanziata quindi attendiamo fiduciosi. Nel mentre i lavori procedono come da programma, si stanno completando gli espropri per iniziare i lavori del secondo lotto, di completamento della variante». L’11 novembre scorso la Provincia, aveva approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’opera di completamento, e lo scorso maggio invece ha affidato alla Salp di Cagliari le procedure di esproprio.

Lo sdegno

Perplessi e preoccupati gli imprenditori agricoli e gli operatori commerciali del territorio: «Una beffa atroce – sbotta Gianluca Delrio, titolare del ristorante La Rosa dei venti– il completamento della nuova strada è fondamentale, anche per dare un po’ di ossigeno economico al territorio. Così sarebbe un’altra delusione, dopo la devastazione degli incendi ora quest’altra mazzata che rischia di deprimere ulteriormente l’economia locale e il turismo». Rammarico degli imprenditori agricoli Giorgio Zampa e Giovanni Andrea Meloni: «Notizia inattesa, speriamo che ci sia un ripensamento e i lavori proseguano per non lasciare un’altra incompiuta nel territorio».

Il sindaco di Cuglieri Andrea Loche da sempre contrario alla variante: «Inaccettabile che i soldi stanziati non siano stati impegnati e spesi. Ci auguriamo che l’opera venga rifinanziata quanto prima perché non si può tenere un intero territorio in scacco, con l’ambiente devastato. Per evitare ulteriori scempi è bene che venga completata, e ci auguriamo un monitoraggio puntuale sulle risorse impegnate ed effettivamente spese».