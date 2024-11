Variante alla 292, cantiere bloccato  

Nove lunghi anni di lavori per la realizzazione della variante alla Statale 292, ma il cantiere è ancora aperto, e così si rischia l’ennesima opera incompiuta. Pandemia Covid, ritardi amministrativi, impicci burocratici ma il primo lotto non è del tutto completato nei territori di Cuglieri e Sennariolo. Intanto domina l’incuria lungo i sette chilometri di nuova strada che dovrebbe oltrepassare le curve dell’attuale strada nel territorio di Cuglieri. A settembre scorso sono proseguiti i lavori della strada complanare, asfaltata in direzione nord verso Sennariolo, poi sono stati realizzati gli ingressi per le aziende agricole, e installate le recinzioni di delimitazione dei fondi, poi più nulla.

I ritardi

Oltre un anno fa, nell’agosto 2023, la Regione ha pure sottratto alla Provincia la metà degli 8 milioni e 400mila euro, stanziati nel 2020, per mancata progettualità, richieste autorizzazioni e appalti. Insomma erano previsti i lavori del secondo lotto e invece nulla di fatto. Tutto l’iter è arenato nei meandri degli uffici pubblici e non si sa se e come le risorse per il termine dell’opera potranno essere recuperate. Intanto le recinzioni installate nel 2021 sono state bruciate dalle fiamme del grande incendio e divelte dagli animali selvatici; allevatori e agricoltori, le cui aziende sorgono nel territorio, si sono arrangiati a spese proprie per chiudere i loro poderi ed evitare il vagabondaggio degli animali.

La strada contestata

I cuglieritani non hanno mai voluto la variante nel proprio territorio. Malumori, dibattiti, assemblee pubbliche, creazione del comitato civico e due ricorsi al Tar che però non hanno frenato l’inizio dei lavori appaltati dalla Provincia a una impresa di Cuneo. Perplessi e preoccupati gli imprenditori agricoli e gli operatori commerciali del territorio: «La realizzazione di questa strada è una lenta agonia» sottolineano gli imprenditori agricoli Giorgio Zampa e Giovanni Andrea Meloni. «Il territorio è già stato trasformato irrimediabilmente, ma così è una beffa atroce e un atto irrispettoso per chi lavora e crea economia. Dopo la devastazione degli incendi quest’altra mazzata rischia di deprimere tutto il territorio». Il sindaco Andrea Loche si è sempre espresso in modo contrario alla variante: «É inammissibile che le risorse finanziarie non siano state impegnate e spese. Ci auguriamo che l’opera venga rifinanziata quanto prima per non lasciare un’altra incompiuta nel territorio. Per evitare ulteriori scempi è bene che venga completata, con un controllo preciso sulle risorse impegnate ed effettivamente spese».

