Variante al Puc, via libera all’ampliamento del cimitero 

Il Consiglio comunale dà un sostanziale via libera all’ampliamento del cimitero alla messa in sicurezza dei canali tombati. Sul punto relativo alla realizzazione dei nuovi loculi e alla messa in sicurezza degli accessi al camposanto il consiglio ha approvato una variante al Puc per predisporre il progetto esecutivo - il definitivo è già pronto - e appaltare i lavori. Questa delibera passerà al vaglio della Regione e poi, una volta pubblicata, si potrà procedere.

L’assessore Gianni Perotti che sta seguendo la partita spiega: «Sicuramente entro l’anno partiranno i lavori. Il grosso è stato fatto, manca solo qualche passaggio burocratico. L’iter è stato abbastanza lento, considerando che si tratta di fondi frutto di un bando vinto nel 2017».

Quanto alla messa in sicurezza dei canali tombati era in ballo l’approvazione del vincolo preordinato all'esproprio. Si tratta di un secondo progetto rispetto a quello già in corso a Girilonga. Prevede lo scoperchiamento del canale lungo tutta la piazza e la sua deviazione laterale. L’obiettivo è superare le problematiche idrauliche di Girilonga (a valle), rio Padenti, rio Pelandria, del canale accanto al cimitero che dalla strada arriva alla ferrovia, del canale del seminario, quello di Marcusei e di S’ena.