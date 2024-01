Variante al Puc, si accende il Consiglio 

Lite in Consiglio comunale sull’area prescelta dall’amministrazione per la realizzazione dell’asilo nido comunale. A Serramanna la seduta consiliare convocata, parole del sindaco Gabriele Littera, «per votare una variante non sostanziale al Puc», si è trasformata nell’ennesimo scontro sulle modalità di convocazione del Consiglio comunale, nella circostanza non preceduto dalla conferenza dei capigruppo, e sul «mancato coinvolgimento della minoranza nelle scelte».

La procedura

«Normalmente, nel 95 per cento dei casi, le sedute consiliari vengono convocate dopo la conferenza dei capigruppo, ma stavolta non c’erano i tempi per convocare anche una conferenza dei capigruppo, per cui ho convocato direttamente il Consiglio. Non era mia intenzione voler mancare di rispetto a nessuno, togliere prerogative alla minoranza», ha spiegato il sindaco Gabriele Littera, che in Aula ha relazionato sull’oggetto all’ordine del giorno: il cambio di destinazione d’uso di aree destinate a servizi nel quartiere di Campu Sa Lua, dove sorgerà l’asilo nido finanziato con i fondi del Pnrr. «Doveva essere una seduta che votava una variante non sostanziale al Puc per dire che l’area dove sorgerà l’asilo nido non è più destinata verde pubblico ma diventa area istruzione servizi, e un’altra area viceversa che è istruzione diventa area verde pubblico, in un’altra area del paese. Tutto qua», ha tagliato corto il primo cittadino.

L’attacco

La minoranza, evidentemente, non l’ha vista così semplice e ha puntato il dito direttamente sul primo cittadino. «Noi tante volte ce la siamo presa col presidente del Consiglio comunale Maccioni, capiamo oggi che tante volte fa da parafulmine», ha affondato Gigi Piano, capogruppo di Più Serramanna, che ha lamentato «il mancato coinvolgimento della minoranza» nelle decisioni. «Sull’asilo ci stiamo astenuti, perché contestiamo il fatto che la maggioranza non condivide nulla con noi. Opere di questo tipo vanno dibattute e condivise. È facile dire “abbiamo ricevuto un finanziamento per l’asilo nido” – ha incalzato Piano spiegando così la decisione di astenersi – salvo poi scoprire che l’amministrazione intende farlo nella zona di Campu Sa Lua privandola di un’area verde, come già accaduto in passato per fare posto al Poliambulatorio». Piano ha poi aggiunto: «A Serramanna negli anni Ottanta, quando nascevano 200 bambini all’anno, venne fatto un asilo nido che poi non funzionò per tutta una serie di motivi». Dissenso anche da parte di Carlo Pahler del gruppo di minoranza Serramanna Futura: «Questa convocazione non ha mai seguito nessuna comunicazione precedente, in nessun modo. Ho già segnalato alla Regione il poco rispetto nei confronti della minoranza, di queste tematiche non si discute neppure nelle commissioni».

