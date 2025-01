Variante al Puc per una 130 più sicura 

La quinta variazione al Piano urbanistico comunale di Decimomannu è approdata in Consiglio comunale: è un passaggio necessario per riclassificare i vincoli sulle aree interessate dal nuovo tracciato della Statale 130, che renderà finalmente più sicuri i collegamenti da e per il capoluogo isolano. In particolare si tratta di consentire la reiterazione (una sorta di riattivazione) degli espropri di alcune aree che affiancano la Statale in vista della realizzazione del progetto di messa in sicurezza ed eliminazione degli incroci a raso.

Le novità

Il piano, approvato nel 2001, era già stato modificato in quattro occasioni, l’ultima nel novembre 2014. Ora, dopo dieci anni di fermo, arriva una variante non sostanziale. La Giunta ha incaricato la responsabile del IV Settore, Patrizia Saba, a procedere «con la massima sollecitudine possibile» alla ricognizione di tutte le aree per le quali sono decaduti (ormai da 15 anni) i vincoli preordinati all’esproprio. Ciò significa che su alcuni terreni che il Comune avrebbe dovuto espropriare erano stati posti dei gravami. Ma a questa prima fase della procedura espropriativa non è stato dato seguito e i vincoli sono pertanto decaduti.

Così il Comune ha dovuto prima intraprendere una riclassificazione dei vincoli sulle aree interessate dal nuovo tracciato della Statale 130, poi pensare a un nuovo piano della viabilità. In particolare le zone H (soggette a salvaguardia) sono state trasformate in zone D (industriali, artigianali e commerciali), G (destinate a servizi di interesse generale) ed E3 (a elevato frazionamento fondiario).

Inoltre sono state ridotte le zone B* (destinate al completamento residenziale), individuate nuove zone S (per servizi pubblici) ed eliminati lo svincolo previsto a ridosso dell’area fieristica e la strada che da via Delle Aie avrebbe portato al quadrifoglio previsto nell’attuale pianificazione ma non esistente nel nuovo percorso della Statale.

«Fretta eccessiva»

La minoranza non ha apprezzato la premura con cui è stata portata in Aula la questione. Nella seduta di lunedì, il punto all’ordine del giorno che prevedeva l’adozione della variante ha provocato scintille tra maggioranza e opposizione, nonché l’alzata di mano a sfavore del gruppo politico capitanato da Leopoldo Trudu: «Siamo perplessi, la variante ci pare più che sostanziale. Non sarebbe stato opportuno darci maggiori dettagli in Commissione?»

L’assessore all’Urbanistica Nicola Tuveri ha risposto così: «Sarebbe stato un passaggio non necessario considerato che tutte le verifiche del caso sono state fatte dagli uffici competenti». Ma Trudu non se n’è capacitato: «Che fretta c’era? È stata prevista la pianificazione sull’altro lato della 130? Così facendo non viene caricato il traffico veicolare sulla via Napoli? Ci state chiedendo di fare una presa d’atto senza averci dato tempo e possibilità di consultare bene il progetto».

Un progetto, quello della 130, che in realtà è rimasto lo stesso: la variante del Puc non implicherà alcuna modifica ma consentirà, piuttosto, di requisire i lotti affinché la fase esecutiva della messa in sicurezza della Statale trovi la strada spianata quando verrà finalmente avviata.

