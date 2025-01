Variante al Puc, il centro storico cambierà volto 

Nuovi parcheggi, più aree verdi e meno traffico di auto. Sono questi gli obiettivi della variante al Puc per la riqualificazione urbana dell'abitato approvata dal Consiglio comunale il 31 dicembre. Contrari gli unici due consiglieri di opposizione presenti Cherchi e Porrà. La novità più rilevante è che il Comune è diventato proprietario del rudere situato davanti alla chiesa di Sant'Andrea. Trovato l'accordo con gli eredi davanti al notaio l'immobile è passato all'ente. Sarà ricavata un'area di 600 metri quadri dove sorgeranno una seconda piazza, parcheggi e una zona pedonale che si ricongiungerà con la via Mameli evitando cosi di passare da via Cavallotti. Ma non solo: nel Corso Umberto è previsto l’intervento in un'area verde privata “ora in stato di abbandono” queste le parole del sindaco. La volontà è metterla a disposizione della collettività. Si dovrà trovare l'accordo con i privati, ovvero, la famiglia dell'ex sindaco Cannas (presente in aula) per l'acquisto o compensazione dell'area. In fase di progettazione infine il lastricato da via Cagliari fino alla chiesa di Sant'Andrea. Il Comune intende intervenire anche su un'altra area privata nel Corso Umberto che permetterebbe la realizzazione di una zona di sosta strategica, vista la carenza di parcheggi, con ingresso da via Dettori. Anche in questo caso c'è una trattativa in corso. Novità anche in via Baccasara dove sorgerà una zona parcheggi in un'area di circa 6mila metri. Infine a Porto Frailis la zona G dove sorgeva il deposito di gas dismesso si trasforma in zona C, recuperando volumetrie dalla riduzione di altri comparti.«L'adozione di questa variante – ha detto il sindaco Ladu – permette una serie di interventi di carattere pubblico che avranno una ricaduta importante per la qualità dei servizi che andremo a offrire ai cittadini: più aree verdi, più parcheggi, decongestionare il traffico in centro per una cittadina a misura d'uomo e più sostenibile».

