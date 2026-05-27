Vargiu va via, si spacca la maggioranza 

Nuovo scossone in Consiglio comunale a Decimomannu, dove gli equilibri politici sono stati bruscamente ridisegnati. A distanza di qualche mese dall’avvicendamento programmato di metà mandato - che aveva portato all’uscita dalla Giunta di tre assessori per far spazio a forze fresche - la coalizione guidata dalla sindaca Monica Cadeddu perde un pezzo fondamentale.

Cristian Vargiu, 51 anni, ex assessore al Bilancio, ha formalizzato la sua fuoriuscita dal gruppo di maggioranza “NuovaMente Decimo”. Una frattura politica e amministrativa insanabile che si concretizza alla vigilia dell’adunanza in Aula, prevista per oggi alle 17.

Il nuovo gruppo

Non si tratta di un disimpegno: contestualmente all’addio, Vargiu ha annunciato il passaggio formale all’opposizione e la nascita della componente “Decimo al Centro”. Al progetto ha aderito il consigliere Mario Grieco, proveniente dalla minoranza di “CresciAmo”. Quella di Grieco è un’adesione squisitamente tecnica e istituzionale, fondamentale per raggiungere la quota minima di due componenti prevista dal regolamento per la regolare costituzione di un gruppo. Vargiu assumerà le funzioni di capogruppo ed entrambi i consiglieri manterranno piena autonomia valutativa «esaminando i provvedimenti con spirito costruttivo e nell’esclusivo interesse della comunità».

Le motivazioni

All’origine della rottura ci sono forti divergenze su metodo e sensibilità amministrativa, esplose sul tema della viabilità e sulla contestata introduzione dei nuovi sensi unici. Nella sua dura lettera Vargiu ha ricordato le perplessità sollevate da tempo, tra cui la proposta di una rotonda per non isolare il quartiere limitrofo a Santa Greca: «Quella che doveva essere una fase sperimentale si è trasformata in un’imposizione calata dall’alto priva di riscontro alle osservazioni dei cittadini».

L’ex assessore ha evidenziato una netta contraddizione: «Da un lato si promuove il commercio locale con bandi come “Decimo ti premia”, dall’altro si penalizzano le attività con scelte urbanistiche rigide. Non mi riconosco più in un’azione che guida il territorio senza ascoltarlo».

La sindaca

Immediata la replica della sindaca Monica Cadeddu: «Prendiamo atto della scelta di Vargiu, una decisione che ci dispiace e fatico a comprendere. Ognuno è libero di fare le proprie scelte, assumendosene le responsabilità. Per il mio modo di pensare, onestà intellettuale e coerenza dovrebbero essere alla base di ogni confronto. Confronto che in questo caso non c’è stato».

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