Vargiu, un Sognatore errante sul palco del teatro Tonio Dei 

Entrato a far parte del circuito Cedac, l’attore e regista lanuseino Silvano Vargiu, domani alle 21, porta in scena il suo Sognatore errante - To beat or not to beat?, al Tonio Dei. La storia, riporta un po’ a Shakespeare, un po’ a Cervantes ma ai giorni nostri, dove il protagonista lotta ancora contro i mulini a vento ma questa volta per seguire la sua passione per il teatro. Lo spettacolo vuole mettere in evidenza le difficoltà in cui incappa chi intraprende mestieri legati all’arte e allo spettacolo, ma sarà facile trovare analogie per altri lavoratori. Il Sognatore errante è nato nel periodo della pandemia, promette ironia e autoironia, perché il protagonista è un attore che cerca di barcamenarsi tra i mille ostacoli della sua professione. (p. cam.)

