Vargiu numero due della nuova Giunta 

Il sindaco di Ballao, Severino Cubeddu, ha nominato la nuova Giunta comunale (tutti consiglieri eletti) dopo il voto del 7 e 8 giugno. La vice sindaca è Alessia Vargiu, con deleghe a Bilancio e Programmazione, Pubblica istruzione e Servizi bibliotecari. Gli altri assessori sono Orlando Marcis e Costantino Daniele Facchino. A Marcis vanno Lavori pubblici, Patrimonio, Urbanistica e agricoltura. A Facchino, Servizi tecnologici, Arredo e decoro urbano, Sviluppo turistico, Comunicazione istituzionale e Innovazione tecnologica.

Restano in capo al sindaco Cubeddu le competenze su Servizi sociali, Cultura, Protezione civile, Servizi in forma associata e Vigilanza. Le deleghe assegnate agli assessori hanno carattere politico-amministrativo e non comprendono gli atti gestionali, che restano di competenza dei responsabili dei servizi.

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