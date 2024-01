Vargiu di Adiconsum: «Servono più alloggi, non il pugno di ferro» 

«È un fenomeno che non deve essere combattuto con il pugno di ferro da parte dello Stato». Così interviene Giorgio Vargiu, presidente regionale dell’Adiconsum, in merito al delicato tema dell’occupazione abusiva di immobili e al “Pacchetto sicurezza” approvato dal Consiglio dei Ministri che prevederebbe l’inasprimento delle pene per questo tipo di reati. «Penso che non sia quello il modo col quale uno Stato debba gestire un fenomeno di questo tipo», prosegue, «Infatti, solitamente, chi occupa gli alloggi che siano pubblici o privati, sono persone appartenenti a categorie sociali molto deboli e svantaggiate. Per questo ritengo che il pugno di ferro non sia lo strumento più adatto per contrastare questo fenomeno ma anzi sia controproducente».

Il referente dell’Adiconsum propone investimenti. «Il problema si risolve alla radice mettendo a disposizione degli alloggi», taglia corto Vargiu, «cosa che ormai lo stato ha dimenticato di fare, infatti non ha più una politica abitativa adeguata alle esigenze dei meno abbienti». Per il presidente regionale dell’associazione il fenomeno è, dunque, il frutto di tanti fattori. «Non costruendo più alloggi», conclude, «non recuperando gli alloggi esistenti e con il patrimonio pubblico fatiscente si arriva poi a queste situazioni».

