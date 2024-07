Vargas, la regina del giallo è tornata 

Nessuno tocchi René de Chateaubriand, scrittore e orgoglio della Francia intera, alfiere del Romanticismo e autore di “Memorie d’Oltretomba”! Ma perché mai questa figura centrale dell’Ottocento europeo è cruciale in “Sulla pietra” (Einaudi Stile Libero), il nuovo romanzo di Fred Vargas? Sei anni dopo Il morso della reclusa, la regina del polar francese torna in libreria con un nuovo caso per Jean-Baptiste Adamsberg, il commissario del XIII arrondissement di Parigi. Un ritorno atteso da chi ama immergersi nelle atmosfere che la scrittura elegante e coinvolgente dell’autrice sa creare e aspettava con ansia, richiamando in azione il suo protagonista, “lo spalatore di nuvole”, un commissario lontano dagli stereotipi machisti, un pensatore confusionario e seduttore svagato ma in sempre grado di farsi strada tra una moltitudine di divagazioni, conseguendo – in modo logico e con una serie di colpi di scena - un successo dopo l’altro.

Bretagna

Stavolta l’azione si sposta a Louviec, paesino della Bretagna in cui il presente si fonde con leggende, superstizioni e i pasti eccellenti preparati con passione da Yohan, il gigante biondo titolare della locanda del paese. Sono proprio questi pasti a scandire il ritmo della storia: pause di riflessione per stabilire la strategia da seguire e i passi da affrontare. E intanto, nella notte risuonano sul selciato i passi del fantasma del castello, lo Zoppo, che col ticchettio della sua gamba di legno preannuncia un possibile omicidio, il primo di una serie che vedrà impegnati gli uomini di Adamsberg e quelli del commissario Mathieu, uomo pragmatico con cui Adamsberg ha legato in virtù di un modo comune di guardare alla vita.

Fred Vargas non si risparmia e chiama in causa una banda di teppistelli che uccide animali domestici, calpestatori di ombre che agitano le inquiete coscienze della provincia e i morsi delle pulci – evocando il celebre libro della serie, Parti in fretta e non tornare – in un susseguirsi di indizi più o meno verosimili mentre tutto ruota intorno a Josselin de Chateaubriand, il discendente del famoso scrittore e principale attrazione del paese per via della sua incredibile somiglianza col suo celebre antenato, al punto che metterlo in galera scuoterebbe la Francia intera.

Tra indagini porta a porta, depistaggi, omicidi, rapimenti e la comparsa di un pericoloso ricercato, il compito di chi indaga non è facile. La trama si complica e si ingarbuglia fino al limite. Ma Adamsberg non si scompone mai, il suo metodo non cambia e seguiamo il ritmo: i suoi pensieri che compaiono all'improvviso e scompaiono immediatamente, lasciando briciole di ragionamento. Soprattutto, si deve fare attenzione ai frammenti di pensiero, a quelle intuizioni repentine che sfuggono alla coscienza per evitare che qualcosa di importante vada perduto. Quando vuole pensare, il commissario fa finta di andare a pesca o si sdraia sul lastrone orizzontale di un dolmen, il suo dolmen, che trasuda anni di storia, instaurando un forte legame con il luogo in cui sta indagando.

Soluzione finale

Ma quando leggiamo Fred Vargas e il suo commissario, sappiamo che nulla è casuale, anzi, tutto contribuisce alla soluzione finale. “Sulla pietra” è diventato subito un bestseller e Fred Vargas si diverte, creando personaggi ben definiti, con le loro fobie. E chi legge segue, a volte con fatica, le diramazioni di una trama mai lineare e nient’affatto banale, puntellata dalle apparizioni di Danglard, il suo coltissimo vice. Ma in fondo quello che conta nelle sue storie è soprattutto il cammino dello spalatore di nuvole verso lo scioglimento del caso, un nodo alla volta, cadenzati dalla frase che rende unico questo commissario, quel “non so” che, inevitabilmente, spiazza il lettore. Ecco, in un mondo letterario di personaggi egocentrici, stereotipati e saputelli, Fred Vargas ci prende in contropiede e noi ci lasciamo conquistare a suon di dubbi.

RIPRODUZIONE RISERVATA