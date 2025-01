Varela lancia la Torres 

Torres 1

Pescara 0

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Idda (30’ st Dametto), Antonelli, Mercadante; Zecca (37’ st Fabriani), Brentan, Mastinu (30’ st Casini), Guiebre; Varela, Fischnaller (37’ st Zambataro) Scotto (32’ pt Nanni). A disposizione Petriccione, Petricciuolo, occolo, Liviero, Masala, Diakite, Goglino, Casini. All. Greco.

Pescara (4-3-3) : Plizzari; Pierozzi (25’ st Staver), Pellacani, Brosco, Crialese; De Marco Squizzato, Dagasso; Bentivegna, Merola, Cangiano A disposizione: Saio, Profeta, Meazzi, Vergani, Tunjov, Ferraris, Staver, Moruzzi, Saccomanni, Mulè, Arena. All. Baldini.

Arbitro : Calzavara di Varese.

Reti : primo tempo 40’ Varela

Note : striscione dei tifosi di Torres e Pescara per ricordare l’ultra Gabriele deceduto a fine anno. Espulso Masala dalla panchina. Ammoniti Pierozzi, Idda, Moruzzi, Nanni, Ferraris. Recupero 2’ pt-5’ st. Spettatori 4.452 (160 da Pescara).

Sassari. Una grande giornata di calcio. Quello vero. Spettacolare in campo dove la Torres ha sconfitto la capolista Pescara con una prestazione che va oltre l'1-0 finale. Commovente sugli spalti, con la Curva Nord prima e quella Sud (dei tifosi del Pescara) a omaggiare Gabriele, ultra rossoblù morto alla fine dell'anno.

Rossoblù sugli scudi

È stata la migliore Torres vista al “Vanni Sanna” in questa stagione. Il Pescara ha iniziato pressando alto e marcando Mastinu a uomo. La squadra sassarese ha risposto cercando subito le verticalizzazioni e questo ha portato a costringere gli abruzzesi sulla difensiva.

Contropiede sassarese al 5’, Guiebre triangola con Fischnaller e va al tiro rasoterra, devia Plizzari e poi la difesa allontana. Poco dopo ruba palla Fischnaller sul centro-sinistra, accelera e spara un diagonale che sfiora il palo destro. La risposta del Pescara all’11’ Cangiano da sinistra crossa e Merola in tuffo di testa manca la porta di pochissimo. Sfortunata la Torres al 19’: traversone da destra di Zecca, incornata di Fischnaller e palla sul palo destro. Al 27’ palla profonda in area per De Marco ma Zaccagno chiude bene la distanza col corpo.

Al 32’ Scotto esce per infortunio, gli subentra Nanni.

Il gol partita

Al 40’ accelerazione di Varela a destra che calcia basso verso l’angolo opposto: uno a zero più che meritato.

Nella ripresa il Pescara guadagna un po' di campo e più possesso palla, ma è la Torres a restare più pericolosa: Mastinu da fuori sfiora un palo, il tiro di Fischnaller viene respinto dal portiere e al 69' la traversa salva il Pescara su conclusione di Varela. La capolista riesce a tirare solo all'80' grazie a un rimpallo fortunoso, ma la conclusione di Meazzi esce.

