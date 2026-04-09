Vardy in dubbio Pronto Bonazzoli 

È la partita più importante dell’anno anche, e soprattutto, per la Cremonese. La squadra guidata dall’ex Marco Giampaolo – subentrato poche settimane fa all’altro grande ex, Davide Nicola –, si presenta alla Domus con la pressione di non poter più fallire. Serve una svolta se si vuole mantenere la massima categoria che, al termine del girone di andata, non sembrava essere in discussione.

La reazione

Con l’avvento del nuovo anno la Cremonese è crollata, precipitando in piena zona retrocessione. L’arrivo di Giampaolo ha dato subito una scossa, con il successo di Parma. Ma nell’ultimo turno di campionato, i grigiorossi non hanno approfittato – insieme al Lecce – del passo falso del Cagliari a Reggio Emilia. A Pasqua è arrivata, infatti, una brutta sconfitta contro il Bologna, per 2-1, frutto di un approccio sbagliato nel primo tempo che ha visto i lombardi andare in doppio svantaggio già al 15’. Alla sconfitta si è aggiunta poi un’ulteriore tegola: la squalifica per due turni di Youssef Maleh, espulso nel finale per condotta violenta. Salterà quindi Cagliari ma anche il match contro il Torino.

Assenze e dubbi

Oltre a Maleh, è quasi certa l’assenza di Morten Thorsby, uscito dopo soli 5’ di gioco contro il Bologna. Il norvegese ha rimediato un risentimento al polpaccio e, salvo sorprese, non dovrebbe prendere parte alla trasferta di Cagliari. Per lo stesso infortunio è in dubbio anche l’ex bandiera del Leicester, Jamie Vardy, che non è sceso in campo nell’ultimo turno. Il centravanti inglese, che non segna proprio dalla sfida di andata terminata con il rocambolesco 2-2 – con Trepy protagonista – sta proseguendo le terapie ma le sue condizioni sono ancora da valutare. Ancora out Sanabria, alle prese con una lesione muscolare al bacino. Giampaolo è pronto ad affidare le chiavi dell’attacco a Bonazzoli, che in carriera ha fatto male al Cagliari in quattro occasioni.