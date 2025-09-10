VaiOnline
Il personaggio.
11 settembre 2025 alle 00:26

Vardy: come al Leicester, partiamo dalla salvezza... 

Un pezzo di storia della Premier League, quella storia fatta di sudore, impegno, passione e umiltà, che all'improvviso trasforma il sacrificio dei piccoli nella vittoria in mezzo ai grandi: Jamie Vardy rappresenta meglio di ogni altro che il sogno può diventare realtà a patto di crederci fino in fondo. Bandiera del Leicester di Ranieri che nella stagione 2015-2016 vinse il titolo davanti al mondo stupefatto, l'attaccante di Sheffield arriva alla Cremonese per dissolvere i dubbi degli scettici, come sempre ha fatto, dimostrando spesso di avere ragione. Anche a 38 anni si può ricominciare a condizione di chiamarsi Vardy, lui che è capace di iniziare come operaio metalmeccanico e di diventare poi una stella del calcio. Cremona lo accoglie come un eroe e accende l'auditorium del Museo del Violino per presentare Vardy in grande stile, tanto che già qualcuno lo ha ribattezzato affettuosamente Stradivardy.

La nuova sfida

Il pensiero va subito a Ranieri a dimostrazione di come i legami forti non si perdano nel tempo: «Non ho ancora parlato con lui, ha sempre speso belle parole per me e non voglio deluderlo. Sono rimasto in contatto con Maresca che ha elogiato la città e la società, e da lì non ho più avuto dubbi». Una scelta - quella di indossare la maglia della Cremonese - che ha una sua genesi: «Ho considerato diversi aspetti, soprattutto quelli legati alla mia famiglia. Ho parlato con Nicola in videochiamata e, guardandolo negli occhi, ho percepito la sua grande passione». Poi aggiunge; «L'impatto con l'ambiente finora è stato fantastico. Sono anche salito sul Torrazzo. Ho conosciuto molti tifosi, è stato impressionante. La lingua è forse l'unico problema, ma il calcio è una lingua universale».

In qualche modo la Cremonese presenta delle analogie con il Leicester, entrambe le squadre unite dall'obiettivo salvezza: «Cercheremo di dare il massimo in ogni partita. Nel calcio chiunque può battere chiunque, e ci alleniamo per questo. Durante la mia carriera la gente ha sempre sollevato dubbi su di me. Io sono sempre riuscito a smentirli. Credo ci siano gli stessi dubbi sulla salvezza della Cremonese, ma vogliamo invertire i pronostici e lottare per questa maglia». E lunedì per il match delle 18.30 a Verona, i tifosi sperano di poter assistere al debutto dell'attaccante che in estate si è allenato da solo: «Ho cercato di mantenere la forma atletica, sto capendo i principi che ha la squadra e cosa mi viene chiesto come attaccante. Mi sento al top fisicamente e la condizione crescerà».

